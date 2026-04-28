Muere a los 19 años la influencer Jade Kops de cáncer, tras dejar un último mensaje: "No estoy lista para irme"

Celia Molina 28 ABR 2026 - 12:51h.

A través de las redes, la familia de la famosa influencer neerlandesa ha comunicado su muerte a causa de un rabdiomiosarcoma

Antes de morir, la joven creadora de contenido dejó una mensaje a modo de carta en la que hablaba con su tumor cancerígeno

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La influencer neerlandesa Jade Kops, que cuenta con 446.000 seguidores en Instagram, ha fallecido de cáncer con tan solo 19 años de edad. Así lo ha comunicado su familia en las redes sociales, donde sus fans conocían la enfermedad que a Jade le diagnosticaron hace cinco años. Cuando tenía 14, los médicos le hallaron un rabdomiosarcoma, el tipo raro de cáncer que, en España, también acabó con la vida de la niña Isabel Guerrero.

"Profundamente apenados y muy orgullosos de nuestra valiente hija y hermana, les comunicamos que Jade falleció esta mañana a las 5:50 a. m. en nuestra presencia. Quienes deseen presentar sus respetos a Jade pueden unirse a la guardia de honor el viernes 1 de mayo, alrededor de las 12:15 p. m., en Naaldwijk. Les pedimos amablemente que no traigan flores", han dicho sus allegados.

Su última petición se ha hecho acorde con las costumbres funerarias de los Países Bajos, en los que es aconsejable que los asistentes a los entierros y cremaciones no lleven flores para respetar el arreglo floral estipulado por la familia.

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El mensaje que Jade dejó antes de morir: "Querido tumor..."

Poco antes de morir, la propia Jade publicó un extenso post en el que aseguraba que su enfermedad había empeorado, que ya no existían tratamientos y que no se sentía, en absoluto, preparada para marcharse. Todo lo expresaba en una conversación fingida con su tumor que, ahora, parece un preludio de lo que estaba a punto de ocurrir:

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"Tumor, ve más despacio, dame más tiempo"

"Querido tumor molesto. En noviembre te escribí mi última carta. En aquel entonces, ya había terminado el tratamiento, pero vivía en una etapa completamente distinta a la actual. En noviembre, aún podía hacer planes, divertirme y tener esperanzas de vivir más tiempo. Ahora siento que ese control se me escapa lentamente de las manos. La bomba de relojería ha estallado. Todo ha cambiado y ya no doy nada por sentado", decía al inicio de su carta.

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"Siento que ocupas cada vez más espacio en mi vida. Poco a poco, me despido de quien era. Mi mundo se hace más pequeño, mientras tú te haces más grande. Y eso me asusta. Tengo miedo de lo que vendrá y de lo rápido que pasará todo. A veces, cada día se siente como una batalla que no puedo ganar, solo puedo soportar", añadió.

"Por tu culpa, cada día estoy más cerca de la muerte, pero aún no quiero irme. Quiero estar aquí un poco más. Quedarme un poco más, sentir un poco más y estar cerca de la gente que amo un poco más. Así que, si no te vas, sino que te quedas de todos modos, querido tumor… por favor, ve más despacio. Dame tiempo. Todavía soy feliz y no estoy ni cerca de estar lista para partir", rogó Jade antes de su triste y prematuro fallecimiento.