Celia Molina 03 MAR 2026 - 16:19h.

Derleya Alves, una conocida influencer brasileña del fitness, ha fallecido por complicaciones de una cirugía de aumento de pecho

El medio británico 'The Sun' ha informado de la muerte prematura de otra influencer brasileña. Tras el fallecimiento de Gabriela Martins Santos y de María Rita, la prensa local ha comunicado la muerte de Derleya Alves, una joven influencer de 26 años que "soñaba" con realizarse un aumento de pecho. En su cuenta de Instagram todavía puede verse un vídeo en el que su madre le ayuda a vestirse después de la cirugía y antes de que comenzara a sufrir importantes dolores en su zona abdominal.

A los ocho días de haber pasado por el quirófano, tuvo que acudir de urgencias al hospital, donde se le realizaron múltiples pruebas y dos cirugías adicionales, durante las cuales se le repararon los intestinos y se le extirpó uno de los ovarios. Lamentablemente, a pesar de estas medidas, falleció el 28 de febrero en el Hospital Municipal de Marabá, Brasil.

Los médicos identificaron en ella una anomalía congénita

El 'Daily Mail' ha informado también de que el equipo médico del Hospital Municipal de Marabá "identificó una posible anomalía intestinal congénita que podría haber contribuido a la gravedad de su estado". Por el momento, no hay sospechas de negligencia médica, pero aún se desconoce la información sobre su estado antes de la operación estética, además de la causa de su muerte. Según una publicación compartida por el medio de comunicación local Carajás Notícias, se espera un informe de la biopsia para el próximo 16 de marzo.

Publicó un vídeo con su madre cambiando sus vendajes

En una fotografía en la que Derleya aparece con la bata verde del hospital, sus seguidores han escrito sus condolencias en los comentarios, esperando que "su alma se encuentra con Dios". Sin duda, la entrada que más les ha impactado a todos ellos ha sido el vídeo en el que su madre le colocaba los vendajes con todo el cariño del mundo, como parte de su proceso de recuperación de la intervención. "Dios mío, su madre la cuida con tanto cariño y amor. Que Dios te consuele el corazón, querida madre, en este momento de dolor", le han escrito en Instagram.

Con esta ya es la tercera muerte de influencers que se ha registrado en el mes de febrero en Brasil. El país entero quedó conmocionado con el fallecimiento de la abogada y creadora de contenido Gabriela Martins Santos, cuyo deceso se produjo mientras se realizaba un tratamiento de fecundación in vitro. Ella y su marido llevaban dos años intentando tener un hijo pero, lamentablemente, sufrió una parada cardiorrespiratoria durante el proceso, que la dejó en coma durante ocho días en la UCI.

También en febrero, la jovencísima influencer conocida como María Rita, de 25 años, murió de forma repentina mientras maquillaba a su madre. Según contó su familia en un comunicado de Instagram, María se desmayó de repente y cayó sobre una cama, por lo que su madre y su novio, que también estaba en la casa, llamaron corriendo a la ambulancia. Dentro, sufrió cuatro infartos provocados por una isquemia miocárdica aguda y un tromboembolismo pulmonar que le causaron una muerte irremediable.