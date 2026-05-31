Redacción Andalucía Agencia EFE 31 MAY 2026 - 20:16h.

El siniestro vial se registró a las 8:10 horas en la N-340 sentido Málaga, junto al núcleo de Almayate

La octogenaria sufrió heridas graves y fue evacuada al Hospital de la Axarquía, donde ha fallecido

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MálagaUna anciana de 80 años ha muerto después de haber sido atropellada por un ciclista este 30 de mayo cuando se encontraba en la carretera N-340 en Vélez-Málaga (Málaga).

No han trascendido detalles sobre las circunstancias del siniestro vial, que se registró a las 8:10 horas concretamente en el kilómetro 267 de la citada vía, la nacional más larga de toda España.

Un ciudadano avisó a emergencias 112 Andalucía de que había visto a una mujer mayor sangrando en ese punto al que se desplazaron de inmediato sanitarios del 061, agentes de Guardia Civil de Tráfico y Policía Local.

Fallecida horas más tarde en el hospital

Al llegar a la zona, próxima al núcleo urbano de Almayate, los médicos atendieron a la víctima arrollada por la bicicleta y la estabilizaron para evacuarla al Hospital Comarcal de la Axarquía, aunque con heridas graves.

Según han confirmado a EFE este 31 de mayo fuentes sanitarias, la paciente ha terminado falleciendo horas más tarde de su ingreso.