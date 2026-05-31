Iván Sevilla 31 MAY 2026 - 10:25h.

El fuego se originó antes de las 18 horas en un domicilio ubicado en la zona rural de Los Portales en Casabermeja

Los bomberos comprobaron que el techo del inmueble, de dos plantas, ya había colapsado a su llegada al lugar

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MálagaUn anciano de 75 años murió este sábado 30 de mayo después de incendiarse su vivienda ubicada en un paraje natural del municipio de Casabermeja (Málaga).

El septuagenario no logró ponerse a salvo a tiempo tras originarse el fuego antes de las 18 horas, cuando el servicio de emergencias de Andalucía recibió el aviso por parte de unos vecinos.

La casa de dos plantas estaba ardiendo y rápidamente se informó a los bomberos de los parques de Colmenar y Antequera. Se desplazaron al lugar del suceso, un inmueble diseminado en Los Portales.

Techo colapsado y cadáver en el interior de la casa

Al llegar a esa zona rural, los equipos de extinción vieron que el techo ya había colapsado por las llamas. En el interior del domicilio hallaron el cuerpo sin vida del hombre mayor.

Estuvieron hasta seis horas trabajando para apagar el incendio, muy desarrollado, y dejar controlada la situación por completo. También acudieron agentes de Guardia Civil y sanitarios del 061.