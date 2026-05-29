Un bombero herido durante la extinción de un incendio declarado en La Carolina, Jaén

Alberto Rosa 29 MAY 2026 - 19:21h.

El Plan Infoca ha dado ya por estabilizado el fuego debido a su evolución favorable

Protección Civil levanta el confinamiento decretado por el incendio de Órrius, Barcelona: los bomberos lucharon 17 horas contra el fuego

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Un bombero ha resultado herido durante la extinción de un incendio forestal producido este viernes en el paraje del Centenillo, dentro del término municipal de La Carolina, en Jaén.

Según informa ‘Jaén Hoy’, un cambión de Bomberos de La Carolina que se encontraba trabajando en las labores de extinción ha volcado sobre una de las zonas en las que se había producido el incendio.

En el interior del vehículo solo había una persona, el conductor, que ha sido rápidamente auxiliado por sus compañeros y evacuado para poder recibir asistencia sanitaria, ya que ha recibido numerosas contusiones, recoge el citado diario. Afortunadamente, las heridas no son de gravedad, según testigos.

En cuanto al incendio, el Plan Infoca ha dado por estabilizado el fuego. A esta hora se sigue trabajando en la zona, donde se desplazaron dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y un agente medioambiental, según ha informado el citado dispositivo a través de una publicación en Facebook.

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Igualmente, se cuenta en las tareas de extinción del fuego, declarado antes de las 15,00 horas, con un camión autobomba, un helicóptero semipesado y otro pesado, dos aviones de carga en tierra y dos anfibios ligeros.

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Ha sido pasadas las 17:00 horas cuando desde el Plan Infoca se ha cambiado el estado del incendio a estabilizado, lo que implica que, aunque no llega a estar controlado, evoluciona favorablemente al no presentar frentes activos que hagan avanzar el fuego libremente.