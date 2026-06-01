Gonzalo Barquilla 01 JUN 2026 - 08:00h.

'Informativos Telecinco' accede al documento del BORME que muestra que el constructor ha retomado las riendas de su principal sociedad

La muerte por encargo de Yalennys Valero en Càlig: meses de planificación, un amigo ejecutado y varias condenas

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Han pasado más de 20 años desde el conocido como crimen de Càlig, el doble asesinato cometido el 12 de junio de 2005 en Castellón y cuyo cerebro, según determinó la Justicia, fue el empresario gallego Isauro López Hidalgo. Condenado a 28 años de prisión como inductor del crimen de Yalennys Valero y Juanma Mata, el empresario de la construcción obtuvo el tercer grado penitenciario en las Navidades de 2024 y regresó a Galicia bajo régimen de semilibertad.

Distintos medios gallegos informaron entonces de que el empresario se había instalado en Roxos, a menos de siete kilómetros de Santiago, una parroquia vinculada a su entorno familiar y en la que ha permanecido con un perfil extremadamente discreto.

Isauro acumuló alrededor de 11 años efectivos en prisión y, ahora, mientras cumple el resto de su condena bajo control penitenciario tutelado, ha reactivado su entramado empresarial, tal y como reflejan recientes movimientos publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), sobre los que informa en exclusiva la web de 'Informativos Telecinco'.

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Roxos, la parroquia gallega donde reapareció Isauro López Hidalgo

Una de las grandes incógnitas en la actualidad es si Isauro López Hidalgo continúa residiendo realmente en Roxos. Un trabajador de la zona consultado por este medio confirma haber tratado personalmente con él en el municipio.

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“Me he cruzado muchas veces y he hablado muchas veces con él. Es un buen hombre, siempre ha sido muy amable”, detalla el vecino de la localidad, aunque matiza que "desde hace varios años" no ha vuelto a verle por Roxos. Esta fuente, además, considera que Isauro ha estado residiendo en la parroquia en un "domicilio vinculado a Elena, su mujer", más que al propio constructor.

Este testimonio contrasta con la información del resto de vecinos consultados en Roxos. Otros residentes aseguran no conocer ni su nombre ni el historial judicial que arrastra. En establecimientos de hostelería y comercios de la parroquia reconocen incluso no haber oído hablar nunca del crimen de Càlig.

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La discreción de Isauro se repite también en Santiago. En la Rúa do Hórreo, donde figura la sede de Zielsa Construcciones, su principal empresa, testimonios de al menos siete locales aseguran no haberse cruzado nunca con el empresario.

Lo mismo ocurre en Xeneral Pardiñas, donde se ubica un domicilio vinculado también a su mujer. Muchos vecinos admiten no conocer ni siquiera su identidad. Su presencia pasa prácticamente inadvertida. Sin embargo, los registros oficiales reflejan que Isauro López continúa manteniendo control directo sobre sus negocios.

El movimiento societario de Zielsa hace unos meses: más control interno

La principal novedad empresarial vinculada a Isauro López Hidalgo se produjo hace apenas unos meses. El BORME publicó en noviembre de 2025 la transformación de Zielsa Construcciones de Sociedad Anónima (S.A.) a Sociedad Limitada (S.L.), un movimiento corporativo significativo que vuelve a situar al empresario al frente de decisiones ejecutivas. El documento oficial está firmado por el constructor como administrador único. La junta societaria se celebró en octubre y fue publicada oficialmente apenas semanas después.

Desde una perspectiva mercantil, la transformación de una Sociedad Anónima en una Sociedad Limitada suele responder a una simplificación de la estructura empresarial. Las S.L. operan con menores costes administrativos y una gestión más flexible, mientras que las S.A. están más orientadas a compañías de mayor tamaño o con estructuras accionariales más abiertas.

Además, las participaciones de una limitada cuentan con mayores restricciones de transmisión que las acciones de una anónima, favoreciendo así modelos de control más cerrados y habitualmente familiares.

El elemento más relevante del movimiento no es únicamente el cambio de forma societaria, sino la reaparición directa de Isauro López Hidalgo en la documentación oficial como "Administrador Único" de la compañía. Su firma en la transformación mercantil refleja que el empresario ha retomado formalmente la dirección ejecutiva y la representación legal de una de sus sociedades históricas tras más de una década marcada por el proceso judicial y su estancia en prisión.

Este tipo de operaciones, apuntan lo expertos, no implican ningún blindaje frente a la Justicia ni eliminan las obligaciones de transparencia registral, ya que las sociedades limitadas continúan sometidas al Registro Mercantil, a la identificación de titularidad real y al control de Hacienda. Sin embargo, sí permiten una estructura societaria más sencilla, con menor formalismo y una gestión mucho más centralizada en torno a la figura del administrador único.

Un crimen que marcó a Castellón en junio de 2005

El crimen de Càlig sacudió Castellón la madrugada del 12 de junio de 2005, cuando Yalennys Valero, una joven cubana de 23 años, y Juan Manuel Mata, de 25, fueron hallados muertos en la vivienda de ella, maniatados y ejecutados con disparos en la cabeza. Lo que inicialmente parecía un robo o un ajuste de cuentas acabó destapando una trama cuidadosamente planificada. La investigación judicial concluyó que detrás del crimen se encontraba Isauro López Hidalgo, empresario gallego que había mantenido durante años una relación extramatrimonial con Yalennys y que, según la sentencia, desarrolló hacia ella una actitud obsesiva y de control después de que ella quisiera romper el vínculo.

Según determinó la Audiencia de Castellón, Isauro encargó el asesinato a través de Manuel Antonio Mas Julián, conocido como ‘El Gordo’, quien actuó como mediador y coordinó la vigilancia de la vivienda junto a otros implicados. El autor material de los disparos fue Emilio Pérez Ribera, de quien se hallaron pruebas biológicas y restos de ADN en la escena del crimen. La sentencia sostuvo además que el plan original contemplaba incendiar la casa con Yalennys y su hermana dentro, aunque esta última no se encontraba en la vivienda debido a los contratiempos derivados de un accidente de tráfico previo. El caso dejó además la sospecha de que hubo más personas implicadas que nunca llegaron a ser identificadas.

Emilio Pérez Ribera fue condenado en 2008 a 44 años de prisión como autor material del doble asesinato. Posteriormente, el juicio contra Isauro López Hidalgo y Manuel Antonio Mas Julián arrancó en noviembre de 2015 con jurado popular en la Audiencia de Castellón. El veredicto fue unánime: Isauro fue condenado a 28 años de cárcel como inductor de dos homicidios, mientras que Mas Julián recibió inicialmente 30 años de prisión, pena que posteriormente elevó a 40 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana al apreciar agravantes como la alevosía. Asimismo, la Justicia fijó indemnizaciones conjuntas y solidarias de 170.000 euros para la familia de Yalennys y 140.000 euros para la de Juanma Mata.

La detención de Isauro López Hidalgo se produjo en mayo de 2009 en Santiago de Compostela. Aunque inicialmente ingresó en prisión provisional, recuperó la libertad en 2010 tras pagar una fianza de un millón de euros y permaneció fuera de prisión hasta el juicio definitivo. Tras el veredicto de 2015 reingresó en la cárcel para cumplir condena. Durante aquellos años se produjo el cese de gran parte de sus sociedades, como Feisur, Pateo Norte, Caudalgomi, Diyega o Carpilar, según indican portales como 'Empresia'. En el caso de la última compañía, dedicada a la madera y la mecánica con sede teórica en Teo, este medio ha podido constatar que en la ubicación registrada nadie conoce la existencia de la firma ni queda rastro de rótulo comercial alguno.

En la actualidad, y pese a encontrarse en régimen de tercer grado penitenciario desde finales de 2024, Isauro López Hidalgo continúa legalmente cumpliendo condena hasta aproximadamente el año 2037. Aunque todas las instancias judiciales ratificaron su culpabilidad, él siempre ha mantenido su inocencia. Nunca ha reconocido los hechos ni ha pedido perdón a las familias de las víctimas, y su mujer también le ha exculpado en todo momento de cualquier responsabilidad.