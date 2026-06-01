El actor está de estreno, sin embargo, en los últimos años su vida ha estado marcada por los escándalos de sus hijos y su vida familiar

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Tom Hanks está de estreno. El próximo 19 de junio llegará a los cines la nueva producción de 'Toy Story', en la que pone voz a Woody. Durante décadas, el actor ha trasladado una imagen aparentemente perfecta de Hollywood: cercano, simpático, familiar y prácticamente libre de escándalos. Pero detrás del hombre que emocionó al mundo con 'Forrest Gump' o 'Salvar al soldado Ryan' y de esa fachada de perfección, su familia ha logrado que, en los últimos años, esa impresión se haya visto dañada.

El actor es padre de cuatro hijos: dos de su primer matrimonio con Samantha Lewes y dos junto a su actual esposa, Rita Wilson. Todos han crecido rodeados de fama y exposición mediática, aunque cada uno ha seguido un camino radicalmente distinto. Algunos han triunfado en la industria como su padre, mientras que otros no dejan de acumular polémicas. Sobre todo dos de ellos: una por destapar uno de los episodios muy oscuros de la vida familiar y otro por sus adicciones.

Colin Hanks

Colin Hanks nació en 1977 y es el mayor de los hijos del actor. Su madre fue Samantha Lewes, el gran amor juvenil de Tom Hanks, con quien se casó cuando ambos todavía eran prácticamente desconocidos.

A diferencia de muchos 'nepo babies' de Hollywood, Colin desde joven quiso actuar y acabó participando en series y películas importantes como 'Fargo', 'Dexter', 'King Kong' o 'The House Bunny'.

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Durante años, ha sido considerado 'el hijo normal' de Tom Hanks. Pero su infancia no fue tan idílica como parecía.

Tras el divorcio de sus padres en los años 80, Colin y su hermana Elizabeth quedaron principalmente bajo el cuidado de su madre. Décadas después, Elizabeth revelaría que vivieron un caos emocional por los problemas psicológicos y episodios de violencia doméstica de su progenitora.

Pese a todo, Colin se ha convertido en el ejemplo de estabilidad del clan Hanks: casado con la publicista Samantha Bryan, padre de dos hijos y actor respetado.

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Elizabeth Ann Hanks

También conocida como E.A. Hanks, es probablemente la hija menos famosa del actor, pero el último año se ha convertido en la más mediática por sacar a la luz su dura infancia.

Nacida en 1982, Elizabeth tuvo pequeñas apariciones en películas durante su infancia, incluyendo 'Forrest Gump', donde aparecía como una niña en el autobús escolar. Sin embargo, nunca quiso desarrollar una gran carrera como actriz y acabó dedicándose a la escritura y el periodismo.

Durante mucho tiempo fue la más discreta de toda la familia. Eso cambió de golpe en 2025 con la publicación de sus memorias, 'The 10: A Memoir of Family and the Open Road'. El libro sacudió la imagen pública de la familia Hanks.

Elizabeth describió una infancia marcada por "confusión, violencia, privaciones y amor", y habló de los graves problemas mentales de su madre, Samantha Lewes.

Según contó, tras el divorcio con Tom Hanks, la situación en casa se volvió totalmente inestable. Incluso explicó que su madre llegó a dormir con un arma bajo la almohada debido a los problemas psicológicos que atravesaba.

Ya siendo adolescente, acabó mudándose con su padre y Rita Wilson porque la convivencia con su madre era insostenible.

Tras graduarse de Vassar College, comenzó a trabajar como escritora. Su vida actual es tranquila y deliberadamente alejada del bullicio de Hollywood. Vive en Los Ángeles, donde escribe a diario y colabora con proyectos editoriales. No se le conoce ninguna pareja.

Chet Hanks

Pero si hay un miembro de la familia Hanks que ha protagonizado escándalos durante años, ese es Chet Hanks.

Nacido en 1990, el hijo de Tom Hanks y Rita Wilson intentó abrirse camino como actor y rapero bajo el nombre artístico de 'Chet Haze'. Participó en películas y series como 'Empire' o 'Shameless', pero nunca consiguió hacerse un hueco en la industria, y su fama llegó sobre todo por sus polémicas y sus problemas relacionados con las drogas.

Él mismo reconoció públicamente su adicción a la cocaína y aseguró haber ingresado en rehabilitación en 2015. Su historial de escándalos incluye algunos como destrozos en hoteles, vídeos polémicos en Instagram, peleas y acusaciones de violencia doméstica.

En 2021, su exnovia Kiana Parker solicitó una orden de alejamiento temporal acusándole de abuso verbal y físico. Poco después, Chet respondió demandándola por agresión y robo tras un altercado violento entre ambos.

Durante años, la prensa estadounidense ha definido a Chet como la "oveja negra" de la familia. Y él mismo llegó a llamárselo públicamente. Chet también es padre de una niña, Michaiah, aunque suele mantener esa parte de su vida más alejada de los focos.

Truman Hanks

Truman es el menor de todos y el más reservado. A diferencia de sus hermanos mayores, Truman siempre ha intentado mantenerse lejos de la prensa. Estudió matemáticas y después empezó a trabajar detrás de las cámaras en producciones cinematográficas.

Ha trabajado como asistente de fotografía y en distintos departamentos técnicos de películas importantes como 'West Side Story', 'Black Widow' o 'Asteroid City'.

En 2022 interpretó la versión joven del personaje de su propio padre en 'A Man Called Otto'. La elección resultó casi inevitable: físicamente se parece muchísimo a Tom Hanks joven.

Dentro de la familia, Truman siempre ha sido el hijo más discreto. Apenas concede entrevistas y evita las polémicas públicas. Precisamente por eso, lo consideran el miembro menos 'Hollywood' de todo el clan.