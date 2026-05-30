Iván Sevilla 30 MAY 2026 - 10:24h.

El accidente se registró a las 3:37 horas en la calle Beato Diego de Cádiz, donde los trabajadores vaciaban contenedores

Los sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida a la víctima tras el fuerte impacto que recibió en el choque

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CádizUn motorista, del que no ha trascendido la edad, ha muerto al chocar con un camión de recogida de basura este 30 de mayo en la localidad de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Según ha detallado el 112 de Andalucía, el accidente se produjo a las 3:37 horas cuando el conductor de la motocicleta circulaba por la calle Beato Diego de Cádiz, junto al barrio de San Telmo.

Por causas que no han trascendido y ya investiga la Policía Local, quien elaboró el atestado del siniestro mortal, la víctima impactó contra el vehículo que en esos momentos estaba de servicio.

Los sanitarios del 061 desplazados al lugar del suceso no pudieron hacer nada por salvarle la vida, solo confirmaron su fallecimiento.