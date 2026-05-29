Patricia Martínez 29 MAY 2026 - 12:02h.

Se llegaron a contabilizar más de 100 vehículos y centenares de personas asistentes

El operativo finalizó con cuatro personas investigadas penalmente y casi medio centenar de denuncias administrativas

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Cea, OurenseTrompos, aceleraciones peligrosas, carreras ilegales y derrapes. Y todo con centenares de personas en el público y más de 100 vehículos participando en medio de la noche. Así eran las quedadas organizadas en un polígono industrial de Cea en Ourense, que la Guardia Civil acaba de desmantelar.

En estas reuniones, donde participaban cientos de personas, se llevaban a cabo las denominadas "lanzadas", carreras ilegales en las que una persona ubicada en el centro de la calzada le da la "salida" a los coches de dos en dos, uno en cada carril. Los participantes además señalaban circuitos con conos y también participaban con quads.

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Durante diversos días del mes de abril, el subsector de tráfico de la Guardia Civil de Ourense, comenzó a monitorizar y controlar información aparecida en diversas redes sociales y servicios de mensajería telefónica, donde decenas de personas se citaban para participar en reuniones de vehículos denominadas “quedadas”, unas reuniones y concentraciones de vehículos donde se realizan exhibiciones consistentes en aceleraciones, trompos, o derrapes, así como competiciones de velocidad, las denominadas "lanzadas".

Se montó un dispositivo discreto con drones en el polígono

Una vez contrastada la veracidad de la información, la Guardia Civil de Ourense montó unos dispositivos técnicos totalmente discretos, para pasar desapercibidos, en la misma zona de actuación, ubicada en un polígono industrial de la localidad de Cea (Ourense).

Allí los agentes pudieron comprobar in situ como centenares de personas se congregaban para participar bien como conductores, bien como público en un espectáculo consistente en realizar diversas conductas peligrosas o temerarias al volante, más aún cuando el público asistente se ubicaba a escasos metros de las exhibiciones.

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En el operativo intervinieron, además del GIAT Ourense y GIAT A Coruña, unidades de la comandancia de la Guardia Civil de Ourense como el subsector de tráfico, el equipo Pegaso de drones, el servicio cinológico y la USECIC, unidad especializada en el control de masas, para ayudar a controlar y dispersar a los congregados.

Cuatro investigados penalmente y 43 denunciados

Cuatro personas resultaron investigadas penalmente, por delitos contra la seguridad vial, por pérdidas de vigencia o carencia del permiso de conducción. Estos delitos podrían conllevar pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, así como un delito de desprotección de menores castigado con la pena de prisión de uno a dos años. Asimismo, se formularon 43 denuncias administrativas al Reglamento General de Circulación, Reglamento General de Conductores, Reglamento General de Vehículos y Seguro Obligatorio de Automóviles.

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Desde la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil recuerdan que las concentraciones ilegales de vehículos y las competiciones no autorizadas en vías públicas suponen una grave amenaza para la seguridad vial y la convivencia ciudadana. “No estamos ante simples concentraciones de vehículos, si no ante conductas organizadas que ponen en riesgo la integridad de conductores, acompañantes y demás usuarios de la vía, y pueden derivar en infracciones administrativas y responsabilidades penales conforme a la legislación vigente, como ha sido el caso”, señala el capitán Javier Barja, jefe del subsector de tráfico. Así mismo, advierten que la Guardia Civil continuará intensificando la vigilancia y el control sobre este tipo de actividades, actuando con firmeza para prevenir conductas temerarias y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.