Puerto Real, en Cádiz sigue consternado tras la muerte de una vecina el pasado lunes al precipitarse desde su vivienda

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Consternación en el municipio de Puerto Real, en Cádiz, tras la muerte de una mujer el pasado lunes. La vecina de la barriada Río San Pedro, de 77 años, falleció tras precipitarse accidentalmente desde la ventana de su vivienda, situada en un tercer piso.

La víctima, según apunta 'Diario de Cádiz', se encontraba limpiando las ventanas de su domicilio cuando, por causas desconocidas, perdió el equilibrio y se precipitó al vacío en la vía pública. Los hechos ocurrieron en la avenida Fermín Salvochea.

La mujer se reincorporó tras la caída desde la tercera planta

Los vecinos pensaron inicialmente que la mujer se cayó mientras caminaba por la calle y que entró en parada cardiorrespiratoria, ya que no presentaba lesiones externas aparentes. Tras la caída, de hecho, logró reincorporarse y caminar varios metros, pero se desplomó de nuevo.

La mujer fue atendida por profesionales del Centro de Salud Río San Pedro hasta la llegada de los efectivos de emergencias, pero no pudieron hacer nada por salvar su vida. Los agentes se desplazaron hasta su domicilio, donde residía junto a su marido, que no se había percatado de lo sucedido. Junto a la ventana desde la que presuntamente cayó, la policía halló material de limpieza que la mujer estaba utilizando.