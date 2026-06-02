"Le veía marcas y moratones y ella me decía que se había tropezado, pero sabía que no era verdad", ha contado, explicando que él "la tenía aterrorizada”

Juicio por el crimen de Miguela en Villaverde: madre de tres hijos, recibió 45 puñaladas tras anunciar que quería dejar la relación

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MadridMiguela, una madre de tres hijos de origen dominicano y nacionalidad española, fue asesinada por su pareja después de que le asestase hasta 45 puñaladas. Ocurrió en el barrio madrileño de Villaverde, en septiembre de 2023, y ahora se está llevando a cabo el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid, donde han podido escuchar el relato de la mayor de sus hijas, –Leticia–, que ha declarado que su progenitora sufría un maltrato habitual tanto físico como psicológico.

"Le veía marcas y moratones y ella me decía que se había tropezado, pero sabía que no era verdad", ha señalado, llegando a referir que ella misma, intentando proteger a su madre, llegó a ir dos veces a comisaria para denunciar esos malos tratos, siendo que, según ha declarado, le dijeron que tendría que ir su madre y ella no llegó a ir porque "los temas de policías" le asustaban mucho. “Black la tenía aterrorizada”, ha afirmado, refiriéndose así al apodo de la pareja de su progenitora, Richard Fermín, para el que la fiscal pide, entre otras medidas, 25 años de cárcel por un asesinato con las agravantes de género, ensañamiento y parentesco tras una relación de "sometimiento y dominación".

El relato de la hija de la mujer asesinada de 45 puñaladas

Durante su declaración en la reanudación este martes del juicio contra el varón, la hija de la victima ha afirmado también que el acusado le mandaba también a ella mensajes amenazantes: “Ella va a aprender a respetar a los hombres”, le dijo en referencia a su madre, al tiempo en que en otro mensaje añadía que “no le importaría cumplir 30 años de cárcel”.

Al respecto, además, ha señalado cómo coaccionaba, sometía y mantenía aterrorizada a su madre: “Cuando ella estaba fuera, ‘Black’ le mandaba fotos de mis hermanos pequeños jugando en el parque para amenazarla", explica, subrayando que él pensaba que Miguela “era suya”.

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Recordando los momentos más dramáticos, Leticia, de 22 años y con un hermano de 9 y una hermana de 11, ha narrado que la noche antes de que su madre fuese asesinada se despidió de ella, –que estaba en la cama jugando con los hijos menores–, después se acostó y no volvió a verla.

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"Esos días estaba muy contenta porque había empezado a ir a la autoescuela", ha recordado, explicando que por la mañana se despertó para ir con su hermano pequeño a un partido de baloncesto, tras el que recibió una llamada de su abuela en la que le decía que volviera a casa porque 'Black' había matado a su madre.

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El relato de la abuela: cuando le llamó la Policía supo “que la había matado”

De igual modo, la propia abuela también ha testificado, señalando en la Audiencia Provincial de Madrid que no tenía buena relación con el acusado, del que sabía que poseía armas blancas como katanas: "Unas amigas me contaron que intentó arrojar a Miguela a las vías del Metro", ha relatado.

En esa línea, también ha explicado que Richard tuvo un juicio por haber agredido al hermano de Miguela pocos días antes de la muerte de ésta. "Es un hombre violento que ya ha hecho muchas cosas malas a otras mujeres allá (en República Dominicana)", ha contado, añadiendo que en el momento en que recibió la llamada de la Policía “supo que la había matado”.

La Fiscalía pide 25 años de cárcel para el acusado de asesinar a Miguela de 45 puñaladas

Por estos hechos, la fiscal pide 25 años de cárcel por un asesinato con las circunstancias agravantes citadas, –de género, ensañamiento y parentesco–, exigiendo además que indemnice a los tres hijos de la víctima con un total de 593.500 euros y a la madre con 86.000. Junto a ello, reclama que no se acerque a ellos durante 35 años y que cuando cumpla tres cuartas partes de la condena o se le conceda el tercer grado, sea expulsado a su país natal, la República Dominicana.

Tras la sesión de este martes, el juicio por los hechos acontecidos el pasado 24 de septiembre de 2023 volverá a reanudarse mañana, miércoles 3 de junio, con la comparecencia de más testigos.