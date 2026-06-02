Todos los heridos han sido trasladados en ambulancia medicalizada del 061 al hospital de Barbastro

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Dos ocupantes de una furgoneta han fallecido y otros tres, incluido el conductor, han resultado heridos, dos de ellos graves, en una colisión frontolateral contra un camión rígido cuyo conductor ha resultado herido leve cuando circulaban por la A-1223 entre Monzón y Polenino, a la altura del término municipal oscense de Ilche.

El accidente de tráfico ha tenido lugar sobre las 08.45 horas, cuando desde la Sala de Emergencias 112 SOS Aragón se ha informado a la Central Operativa de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca de que se había producido el siniestro a la altura del kilómetro 9 de la A-1223, en sentido descendente.

Los dos fallecidos, dos hombres de 65 y 75 años vecinos de Mequinenza, en Zaragoza, han sido trasladados por los servicios funerarios al Hospital Provincial de Huesca, sede del Instituto de Medicina Legal. Los otros tres ocupantes de la furgoneta son tres hombres de 56, 62 y 65 años, también vecinos de Mequinenza, mientras que el conductor del camión es un varón de 47 años y vecino de Zaragoza.

Dispositivo de emergencia e investigación

La carretera A-1223 permanece totalmente cortada al tráfico, habilitándose desvíos alternativos por la autovía A-22 y la carretera N-240.

Hasta el lugar se han desplazado dos patrullas del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Binéfar, el Equipo de Siniestros Viales (EIS) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, una patrulla de Seguridad Ciudadana de Barbastro, bomberos, ambulancias del 061 y personal de mantenimiento de carreteras.

El Equipo de Siniestros Viales (EIS), con base en Huesca, investiga las causas del accidente.