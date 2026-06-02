Vickrum Digwa, un joven sij de 23 años, ha sido condenado a cadena perpetua por el asesinato del estudiante de 18 años, Henry Nowak.

La Policía británica se disculpa tras esposar a un joven mientras agonizaba tras recibir varias puñaladas mortales: "No puedo respirar"

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Vickrum Digwa, un joven sij de 23 años, ha sido condenado a cadena perpetua por el asesinato del estudiante de 18 años, Henry Nowak en Reino Unido. El joven fue apuñalado sin piedad en plena calle por parte de Digwa, que en un principio afirmó que Henry le había arrancado el turbante y le había insultado. Eso es lo que le dijo a los agentes de policía que decidieron arrestar y esposar a Henry sin percatarse de que estaba agonizando, pese a que este les dijo que había sido apuñalado y no podía respirar. El joven murió poco después y la propia policía se ha enfrentado a una crisis reputacional inmensa y ya ha pedido perdón.

No solo eso, la madre de Vickrum Digwa espera sentencia por encubrimiento, al haber llevado el cuchillo utilizado para matar al joven de 18 años en Southampton de vuelta a la casa familiar cercana. Y la ndignación crece porque en el domicilio de la familia en Southampton no solo se encontró el cuchillo que acabó con la vida del joven Henry, -que en ningún momento hizo nada para ser atacado por Digws-, sino que se encontraron una navaja automática, una porra extensible, puños americanos, un machete, kusaris (un tipo de arma japonesa con cadena) y espadas.

Digwa, su hermano y su padre, acusados de posesión ilegal de armas

Esto ha dado un nuevo giro jurídico a los hechos porque el hallazgo ha provocado que tanto Digwa, como su hermano Gurpreet Digwa, de 27 años, y su padre, Moga Singh, de 52 años, han sido acusados también de posesión de armas ilegales en el domicilio familiar, según relata el Daily Mail.

El hermano de Digwa, Gurpreet, tenía en su coche nada menos que una porra extensible, un cuchillo kirpan y un hacha. Entre los tres hombres, se enfrentan a un total de 22 cargos por posesión de armas, los cuales se remontan al 4 de diciembre del año pasado, un día después del asesinato de Henry Nowak. El juicio por esta causa tendrá lugar por videoconferencia el 9 de julio.

La familia de Vickrum pidió disculpas a la familia de su víctima, Henry Nowak, y por haber desprestigiado a la comunidad sij.