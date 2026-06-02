Se juzga concretamente si Mawson violó a la enfermera dos veces en un dormitorio de la mansión de la estrella enj 2019.

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La acusación es grave. Y más en el entorno en el que se produjeron los hechos. Una de las enfermeras encargadas de cuidar al piloto de F1, Michael Shumacher, ha acusado en un tribunal de Nyon, Suiza,.de violación, a uno de los pilotos amigo del hijo de la leyenda, Joey Mawson. La sucesión de hechos habla de consumo de alcohol hasta perder el conocimiento y de abusos, informa Daily Mail.

La enfermera ha relata ante el tribunal que se despertó con dolor sobre sábanas manchadas de sangre tras haber sido presuntamente agredida sexualmente por el piloto de carreras Joey Mawson. Este siempre ha defendido que las relaciones fueron consentidas, y que aunque la mujer también bebió mucho, siempre fue consciente de lo que pasaba y coqueteó con él antes de tener relaciones. Pero el piloto ha cambiado varias veces su versión: en alguna de ellas dijo no haber usado preservativos y en otras sí.

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Los hechos habrían que hoy se juzgan habrían ocurrido en 2019. Se juzga concretamente si Mawson violó a la enfermera dos veces en un dormitorio de la mansión de la estrella alemana de 57 años en Gland, cerca de Ginebra, el 23 de noviembre de 2019.

Mawson pasó la noche con varios empleados de Schumacher, durante la cual la enfermera consumió una cantidad considerable de alcohol . Según la acusación, se embriagó tanto que no pudo mantenerse en pie, cayó al suelo y el personal la llevó a su habitación, completamente vestida. La fiscalía alega que la violación tuvo lugar posteriormente en esa habitación. Cuando la enfermera despertó, estaba desnuda y, supuestamente, no recordaba lo que había sucedido. Pero entonces, notó sangre en las sábanas y sintió dolor en las zonas vaginal y anal.

La enfermera declaró ante el tribunal que preguntó a un compañero de trabajo qué había sucedido, y este le confirmó que la habían llevado a su habitación y que habían enviado a Mawson a ver cómo estaba. La enfermera le preguntó y este le confesó que habían tenido relaciones sexuales.

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En su testimonio, Mawson insistió en que la enfermera había sido "coqueta", que había iniciado los besos y que se habían "tocado los genitales". "No estaba ebria, estaba alerta y consciente, estaba coqueteando y logró poner la pierna sobre la mesa de billar.Por su lenguaje corporal se notaba que estaba coqueteando. Llamé a la puerta de su habitación y me invitó a pasar".

El piloto no solo ha cambiado sus versiones sino que dejó por escrito sus disculpas a la enfermera. Al enterarse de las acusaciones en su contra, le envió un mensaje de texto a la enfermera diciéndole: "Lamento cualquier daño emocional o dolor físico que le haya causado. Lo siento muchísimo, de todo corazón". Cuando la jueza Patricia Cornaz le preguntó por qué lo había hecho, respondió: "Porque me sentí abrumado por las acusaciones en mi contra".

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Mawson es un amigo íntimo del hijo de Schumacher, Mick Schumacher, de 26 años, y también piloto. Con frecuencia se alojaba en casa de la familia Schumacher entre carreras para evitar los largos vuelos de regreso a Australia.

En 2021, dos años después del presunto ataque, la enfermera fue despedida de la residencia Schumacher y posteriormente presentó una denuncia. Dice que para ella fue como un segundo acto de violencia. Durante seis años estuvo junto a Shumacher sin tacha y sin dar ningún problema -incluyendo las estrictas medidas de confidencialidad -y justifica su estado el día de la presunta violación: "Había trabajado para la familia durante seis años y esa noche había estado trabajando seis días sin parar. Estaba muy cansada y no había comido nada".