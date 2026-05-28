El asesino dijo a los agentes que Henry le provocó con "insultos racistas" y estos esposaron al fallecido

El caso ha llegado a Elon Musk, quese ha ofrecido a ayudar a la familia para actuar contra la policía que esposó a su hijo mientras agonizaba

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Henry Nowak, de 18 años, fue apuñalado mortalmente en Southampton, Inglaterra. Su agresor, Vickrum Digwa, le atacó hasta cinco veces con un cuchillo que llevaba en plena calle y, cuando llegó la Policía, no dudó en decirle a los agentes que Henry le había provocado con insultos racistas.

La policía tomó una decisión que ha conmocionado en Reino Unido y por la que ahora el Cuerpo de Policía pide disculpas. Le esposó mientras agonizaba. El caso ha tomado tanta trascendencia que el propio Elon Musk ha ofrecido ayuda a la familia del asesinado para actuar en un procedimiento privado contra la policía.

Los agentes procedieron a arrestar y esposar al joven Nowak a pesar de que este les dijo que había sido apuñalado. Solo cuando se desplomó y perdió el conocimiento, los agentes comenzaron a prestarle primeros auxilios.

Digwa, su agresor, fue declarado culpable de asesinato por el jurado el jueves. Las acciones de los agentes están siendo investigadas por la Oficina Independiente de Conducta Policial (IOPC, por sus siglas en inglés). Su madre, Kiran Kaur, de 53 años, fue condenada por encubrimiento, al ocultar el arma homicida.

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En el Reino Unido, los sijs tienen permitido legalmente portar un cuchillo Kirpan en público, ya que está protegido por leyes de exención religiosa. Sin embargo, se descubrió que Digwa tenía un pequeño Kirpan alrededor del cuello que cumplía con su obligación religiosa y la hoja 'Shastar' que llevaba consigo era mucho más grande, alrededor deocho pulgadas.

Digwa mintió: nadie le insultó mientras él gritaba soy un hombre malo antes de atacar a Henry

Nowak, regresaba a casa después de una noche de fiesta en el centro de Southampton cuando se cruzó con Digwa, quien fue grabado diciendo: "Soy un hombre malo", momentos antes del ataque fatal.

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Disculpas oficiales: "Los agentes no entendieron lo que había sucedido y fueron mentidos"

El subcomisario interino Robert France pidió disculpas en nombre de los agentes, pero afirmó que les habían "mentido" y que desconocían la lesión del Nowak, que, según él, no era evidente, según Daily Mail y The Telegraph.

“Este es un caso absolutamente trágico y mis más sinceras condolencias están con la familia de Henry, sus amigos y sus seres queridos. Quiero disculparme, quiero decir que lamento que Henry no pudiera ser salvado esa noche. Lamento que lo esposaran y arrestaran momentos antes de que perdiera el conocimiento. Está bastante claro que los agentes no entendieron de inmediato lo que había sucedido, y ese es parte del contexto que me gustaría que la gente comprendiera.

“Hubo una demora por parte de quienes finalmente decidieron llamarlos. Hubo mentiras, mentiras del asesino de Henry en esa llamada al 999, y más mentiras de su asesino cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos. A pesar de que Henry les dijo a los agentes que había sido apuñalado, tardaron unos minutos en darse cuenta de lo que realmente había sucedido. Pero a los tres minutos de aquel encuentro con Henry, ya le estaban prestando primeros auxilios. Le habían quitado las esposas y le estaban dando primeros auxilios.”.

“Al día siguiente, nos pusimos en contacto inmediatamente con la Oficina Independiente de Conducta Policial, que desde entonces ha estado investigando de forma independiente. Estamos totalmente comprometidos a actuar en consecuencia, basándonos en sus conclusiones. Está claro que las circunstancias eran complejas. Por ejemplo, la herida grave de Henry, la herida que le causó la muerte, era profunda e interna. El patólogo dejó claro en el tribunal que habría sido difícil de encontrar. El sangrado estaba dentro del cuerpo de Henry. Lamentablemente, esa noche los agentes no pudieron hacer nada para salvarlo.”

"Siempre debemos escuchar a quien nos dice que está herido. Por supuesto, analizaremos esto y veremos qué podemos incorporar a nuestra formación, en particular a la de primeros auxilios, para mejorar, y queremos mejorar cada día, la respuesta de nuestros agentes. Es una auténtica tragedia y, por supuesto, si podemos aprender algo de ello, lo haremos.”

“Estamos totalmente abiertos a cualquier cuestionamiento o escrutinio que deba surgir. La labor policial debe ser transparente, debe ser abierta. Lo único que pido es que la gente tenga en cuenta todos los hechos del caso.

La policía había dialogado con las comunidades sij y universitaria sobre los asuntos relacionados con el caso, incluido el porte de kirpans, cuchillos ceremoniales sij como el que se utilizó para matar al señor Nowak. “La ley es extremadamente clara en relación con el porte de kirpans y hemos emitido directrices a todos los agentes para garantizar que, cuando alguien infrinja dicha ley, se tomen medidas, independientemente de quién sea o de qué comunidad provenga. Si alguien infringe la ley, los agentes actuarán”.

“Nos enorgullecemos de la forma en que nos relacionamos con todas las comunidades y hemos estado involucrados con esta comunidad desde que ocurrió esto, al igual que lo hemos estado con la comunidad universitaria, de donde provenía Henry, y con la comunidad más amplia de Southampton. Y en ese encuentro, por supuesto, abordaremos todos los temas que puedan ser relevantes, incluyendo la legislación.”

Un portavoz de la IOPC declaró: “Nuestras condolencias y nuestro apoyo están con la familia de Henry Nowak y con todos los afectados por su fallecimiento.

“Estamos investigando de forma independiente el contacto que los agentes de Hampshire y de la Isla de Wight mantuvieron con el Sr. Nowak antes de su muerte el 4 de diciembre, incluido el uso de esposas por parte de los agentes y los primeros auxilios que se le prestaron. Nuestra investigación, que comenzó tras una denuncia obligatoria de la policía que recibimos el mismo día, sigue en curso, y los agentes implicados están siendo tratados actualmente como testigos.”

El caso ha tocado una fibra sensible en Gran Bretaña por el contexto. El líder del Partido Reformista, Nigel Farage, declaró al Daily Mail: "Es el ejemplo más escandaloso de discriminación racial en la policía que he visto jamás. Nuestro sistema policial está roto, y un gobierno reformista lo arreglará".

El portavoz de Interior de la oposición, Chris Philp, también criticó las acciones policiales, diciendo: " Es vergonzoso que la policía esposara a Henry mientras agonizaba, especialmente cuando les dijo que había sido apuñalado". La policía parecía más interesada en esposar a alguien acusado de hacer un comentario racista que en salvar a un hombre moribundo. Creían las acusaciones de racismo de su agresor sin ningún análisis crítico.

'Las últimas palabras de Henry fueron: "No puedo respirar". Si hubiera sido una persona de una minoría étnica, probablemente ya habría habido protestas y disturbios.

El diputado reformista Robert Jenrick ha escrito a la ministra del Interior, Shabana Mahmood, sobre el caso, instándola a garantizar que se investigue a fondo la conducta de los agentes en el lugar de los hechos. "Hay muchísimas preguntas en torno a esta trágica muerte que requieren respuesta", señala en su carta.

'Hasta ahora, este caso ha sido recibido con un silencio sepulcral por parte del Primer Ministro. Esto contrasta marcadamente con la forma en que respondieron a otros incidentes que involucraron muertes en las que estuvo involucrada la policía.Tanto en el Reino Unido como en el extranjero. Ya es hora de que alcen la voz e hagan lo correcto.

Tanto el Sr. Philp como el Sr. Jenrick han pedido a la policía que publique las imágenes de vídeo grabadas por las cámaras corporales de los agentes durante la detención, en aras de la transparencia. El fiscal ya alertó que este no era un caso sobre el sijismo, ni sobre racismo, sino que era un caso de asesinato. Pero el contexto de la muerte de Henry, el uso de su asesino de la carta del racismo para intentar justificar su agresión, y la reacción de la policía, esponsando en vez de ayudar a un moribuno que les decía que se ahogaba, lo está convirtiendo en Reino Unido el algo más que un asesinato.