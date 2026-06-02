Un incendio quema un taller de camiones junto a una gasolinera en Vélez-Málaga

En el incendio, por el que no constan daños personales, actúan dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Vélez-Málaga

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Un incendio que ha generado una gran columna de humo se ha declarado en la tarde de este martes en una nave de camiones situada junto a una gasolinera en el núcleo de población de El Trapiche, en Vélez-Málaga, ha informado a EFE el servicio de Emergencias 112.

El fuego se ha iniciado sobre las 19:10 horas en una nave situada en la carretera A-7205, junto a la depuradora de El Trapiche y una gasolinera, y ha generado un gran columna de humo visible desde varios kilómetros de distancia.

En el incendio, por el que no constan daños personales, actúan dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Vélez-Málaga y Colmenar. El 112 también avisó a la Policía Nacional y Policía Local, además del 061, que por el momento no ha actuado porque no ha sido necesaria atención sanitaria