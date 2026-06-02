El Ayuntamiento de Murcia comienza el desalojo de viviendas cercanas

Murcia pide ayuda al Estado contra un incendio forestal en el parque regional de El Valle

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Un incendio declarado esta tarde en las pedanías murcianas de Los Garres y Lages ha provocado la activación del Plan Infomur en fase de emergencia, en situación 2. A las 15:10 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 recibió más de 200 llamadas alertando de una lengua de fuego en la falda de la montaña.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Plan Infomur, así como dos helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, un helicóptero de vigilancia y control (ACOVI), una brigada forestal de la Unidad de Defensa contra Incendios Forestales (UDIF) y agentes medioambientales.

Además, en la zona trabajan cinco equipos de Protección Civil, ocho vehículos de bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia, así como efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local.

Refuerzo de medios estatales y desalojos preventivos

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha confirmado que el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) ha enviado una aeronave de coordinación, dos aviones Alfa, un hidroavión y un helicóptero que ya se encuentran de camino.

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Por su parte, el Ayuntamiento de Murcia ha comenzado a desalojar viviendas cercanas, según ha explicado la alcaldesa, Rebeca Pérez, a través de redes sociales. Además, el consistorio ha activado la situación 2 de emergencia del Plan Infomur.

Cortes de tráfico y aviso por altas temperaturas

La Policía Local ha cortado el tráfico en la subida a la Cresta del Gallo por los Teatinos y San José, y en la c/Antonio Díaz de Los Garres, el acceso a Los Garres desde camino Tiñosa, y el camino San José.

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Además, han pedido que los ciudadanos sigan las indicaciones de los agentes que están en la zona, que no traspasen los perímetros de seguridad y mantengan despejadas las vías de evacuación. Del mismo modo, les han pedido que estén atentos ante posibles desalojos preventivos.

Este incendio se produce cuando la Vega del Segura está en aviso naranja por altas temperaturas activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), un aviso que ha comenzado a las 14:00 horas y concluirá a las 20:00 horas.