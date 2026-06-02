Dos años de infierno en la Tierra, es lo que vivió Beatrice, de dos años, junto a sus hermanas de 9 y 7 en una localidad italiana.

El desgarrador relato de las hermanas de Beatrice, de dos años, asesinada a golpes por su madre y padrastro

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Dos años de infierno en la Tierra. Es lo que vivió Beatrice, de dos años, junto a sus hermanas de 9 y 7 en una localidad italiana. Un infierno diario de la mano de su propia madre, Manuela Aiello y su nuevo padrastro, Emanuel Iannuzzi. Los informes de la Fiscalía en la que se trata la muerte de la pequeña son desgarradores.

Los investigadores han reconstruido lo ocurrido en Perinaldo, en la casa de Iannuzzi, descrito por una exnovia como adicto a la cocaína, en las horas previas a la muerte de Beatrice, relata el Corriere. Esa noche la pareja recibió a unos amigos, y uno de ellos subió a ver a la niña, que ya había sido golpeada y se encontraba mal. La vio en la cama con mucho dolor, quejándose y con un hematoma visible desde la mandíbula hasta el cuello. Sus hermanas menores la cuidaban mientras su madre cenaba, bebía alcohol y consumía drogas. Los amigos le piden que lleve a su hija al hospital, pero la madre se niega. No quiere que la examinen porque el abuelo paterno de las pequeñas le quitará la custodia. El padre de las pequeñas también está en la cárcel. Y nadie hace nada.

Beatrice recibió otra paliza. Comenzó a "vomitar carne" y fue golpeada con un objeto contundente. Su madre no dudó en trasladar a la niña a otra casa para evitar que todo apuntara a su nueva pareja y llamó al 112. Pero la versión de la caída nunca fue creíble. Solo cuando las separaron de su madre las niñas contaron el terrible día a día en esa casa del horror.

El drama de Beatrice fue constante. Fue azotada, con cinturones, zapatos, cables de extensión y regletas. La violencia estaba motivada por frases como: "Si no dejas de llorar, vendré y te pegaré". Beatrice fue golpeada de todas las maneras posibles, estrellada contra paredes, ventanas y suelos. Como si de un muñeco se tratara. El testimonio de las menores y las evidencias son tales que se han aumentado los cargos contra la madre, ya en prisión por homicidio involuntario.

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Y otro vídeo confirma también el perfil psicótico de de Emanuel Iannuzzi y su despreciable catadura moral. Su crueldad innata como la describe la fiscal del caso, Verónica Meglio. El hombre de 42 años da un porro a la pequeña Beatrice y se ríe de sus reacciones y del malestar que la provoca. Lo mismo hacía cuando maltrataba animales.

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Ahora está en régimen de aislamiento en Génova. Un nuevo elemento redondea y da fe del entorno en el que tuvieron que vivir Beatrice, y sus hermanas -que siempre la cuidaron y que podruiantener secuelas tras vivir ese infierno-. Emanuel no ha podido permanecer en la prisión de Sanremo porque allí se encontraba detenido no solo su padre (por posesión de dos kilos de TNT encontrados en su domicilio el día de la detención de su hijo), sino también, Maurizio Rao, el padre de las tres niñas.