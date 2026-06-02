En el vídeo se puede oír al señor Nowak decir repetidamente: "Me han apuñalado", a lo que un agente responde: "No creo que sea cierto, amigo".

La Policía británica se disculpa tras esposar a un joven mientras agonizaba tras recibir varias puñaladas mortales: "No puedo respirar"

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Los policiás fueron engañados de la forma más vil por Vickrum Digwa. Usó su condición de sij para decir que el joven Henry Nowak, de tan solo 18 años, le había quitado el turbante y proferido insultos racistas y por eso se había enfrentado a él. Lo que no dijo es que le había apuñalado varias veces.

La policía, al oír las acusaciones de racismo lo primero que hizo fue esposar al joven, pese a que este les decía que le habían apuñalado y le faltaba el aire. Digwa mintió. Nadie le había insultado. Sus palabras provocaron que un agonizante Nowak no tuviera al menos, un final digno y fuera atendido al instante. Moriría minutos después de ser esposado.

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La policía ha quedado señalada por dar más relevancia a los insultos racistas que a una realidad que no supieron ver. Pero la presión social en torno al racismo también ha afectado a las autoridades. El joven Nowak no estaba fingiendo haber sido agredido, estaba muriéndose. Sin ser atendido. Y bajo la mirada de Digwa, que ya ha sido condenado a cadena perpetua. No solo eso. Su familia se enfrenta a nuevos delitos al encontrarse en su casa un arsenal de armas, y la madre de Digwa espera sentencia por intentar encubrir a su hijo y llevarse el arma homicido a su casa. La familia de Diawa ya ha pedido perdón a la comunidad sij y a la familia de Nowak pero sus actos han hecho un daño terrible a la comunidad y a la integración.

"No creo que sea cierto amigo", contestó la policía a Howak tras decir este que le habían apuñalado

El asunto ha conmocionado a la sociedad británica. Nowak fue asesinado sin haber hecho nada. Estaba en plena calle. Y Didwa le mató. El primer ministro, Keir Starmer, pidió una investigación completa sobre cómo las "acusaciones de racismo" influyeron en la actuación policial en este caso. Las imágenes de la camara corporal de la policía no dejan duda alguna soibre los hechos y la insensibilidad de los agentes ante las quejas de Nowak que perdía el aliento.

Starmer ha declarado que se sintió "indispuesto" al ver las "desgarradoras" imágenes de la policía esposando al estudiante Henry Nowak mientras agonizaba. En el vídeo se puede oír al señor Nowak decir repetidamente: "Me han apuñalado", a lo que un agente responde: "No creo que sea cierto, amigo".

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El primer ministro afirmó: "Tengo que decir que, como padre de un chico de 17 años, me sentí fatal al verlas".

El ministro del Interior ha sugerido que una revisión de las exenciones a la legislación sobre armas blancas "merece una seria consideración", pero se ha negado a aceptar una revisión formal.