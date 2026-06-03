Apuñalan a un joven de 25 años en el centro de Málaga

El suceso se ha producido en la Alameda de Colón y la víctima ha sido trasladada por el 061 al Hospital Clínico

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Un joven de 25 años ha resultado herido este miércoles al ser apuñalado en el cuello en el centro de Málaga y tres hombres han sido detenidos como presuntos autores de la agresión, han informado a EFE fuentes de la investigación.

El suceso se ha producido sobre las 19.50 horas en la Alameda de Colón y la víctima, de la que se desconoce su gravedad, ha sido trasladada por el 061 al Hospital Clínico, ha señalado el servicio de Emergencias 112.

Los testigos que llamaron al 112 alertaron de que el joven había sido agredido con un arma blanca y de que los presuntos autores habían huido del lugar.

Los presuntos autores han sido localizados y detenidos

El 112 movilizó a la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y los servicios sanitarios. Las fuerzas de seguridad establecieron un dispositivo para tratar de localizar a los presuntos autores, que fueron detenidos después por la Policía Local a las afueras de la ciudad. Los arrestados han sido trasladados a dependencias policiales y quedan a disposición judicial.