Las informaciones trasladadas por los investigadores apuntan, por el momento, a una muerte accidental

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Una vecina de Reinosa y natural de Cuba, de 32 años de edad ha fallecido en la madrugada de este miércoles tras precipitarse desde una vivienda situada en la céntrica calle Mayor de la localidad cántabra.

El aviso a los servicios de emergencia se recibió alrededor de las 6:30 horas a través del 112. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, Guardia Civil, Bomberos del Gobierno de Cantabria y personal sanitario del 061. A su llegada, los equipos médicos intentaron reanimar a la víctima, aunque finalmente solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Según relataron algunos testigos, la caída se produjo desde una ventana ubicada en la tercera planta del inmueble. Un toldo perteneciente a un establecimiento hostelero situado en los bajos del edificio habría amortiguado parcialmente el impacto, aunque las lesiones sufridas resultaron mortales.

La Guardia Civil ha asumido la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del suceso

Las primeras actuaciones apuntan a que se trataría de un accidente, ya que no se han encontrado indicios de violencia ni elementos que sugieran la intervención de terceras personas. Según el medio 'El diario Montañes' tampoco existen evidencias que hagan pensar en un suicidio.

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Las mismas fuentes señalan que la mujer no figuraba en el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (Viogén), dependiente del Ministerio del Interior, aunque, como establece el protocolo habitual, se realizaron las comprobaciones oportunas.

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Mientras continúan las diligencias, el cuerpo permanece bajo custodia de la Policía Judicial y de los servicios forenses, que serán los encargados de determinar con precisión las causas de la muerte.

La noticia ha causado una profunda conmoción entre los vecinos de Reinosa, especialmente por haberse producido en una de las zonas más transitadas del municipio. El alcalde de la localidad, Sergio Balbontín, expresó su pesar por lo sucedido y destacó el impacto que este tipo de tragedias genera en una comunidad pequeña. Según explicó, las informaciones trasladadas por los investigadores apuntan, por el momento, a una muerte accidental.