Herida grave una mujer al caer desde 15 metros en una playa de Cuchía, en Cantabria

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Una mujer de 46 años, vecina de Miengo, ha resultado herida grave al caer desde unos 15 metros de altura a una zona de pedregal de la playa de Los Caballos, ubicada en Cuchía, en Miengo.

Ha sido estabilizada en el lugar y evacuada en el helicóptero del Gobierno a Santander con politraumatismo severo, ha informado el Centro de Atención a Emergencias del Gobierno de Cantabria.

El 112 ha recibido aviso del incidente a las 15:15 horas

A su llegada, sanitarios y bomberos han realizado una atención de urgencia de la víctima, a la que se han sumando el rescatador y el médico del helicóptero. Una vez estabilizada y asegurada en una camilla de rescate, los efectivos la han trasladado hasta un punto adecuado para realizar las maniobras de izado en grúa a la aeronave.

La mujer ha sido trasladada vía aérea hasta el aeropuerto Seve Ballesteros-Santander, donde esperaban una ambulancia que la ha llevado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.