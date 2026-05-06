El centro de menores Nosa Señora do Carme se está investigando para determinar si en el centro se cumplían todos los parámetros

El menor de ocho años fallecido en Fisterra, A Coruña, se precipitó desde una altura de 15 metros y cayó contra un coche: se investigan las causas

Compartir







El centro de menores Nosa Señora do Carme, de Fisterra, en el que falleció el pasado lunes 4 de mayo Luca, un niño de 8 años natural de Negreira, en Santiago de Compostela, tras precipitarse por una ventana a una altura de 15 metros, fue inspeccionado por última vez en noviembre, sin que se detectasen problemas estructurales o de personal más allá de algunas humedades, según han apuntado fuentes de la Xunta.

La consejera de Política Social, Fabiola García, ha expresado este pasado martes 5 de mayo el "más sentido pésame" del Gobierno gallego por el fallecimiento de este niño, que "se precipitó de forma accidental por una ventana". Mientras, en Negreira y Fisterre, lugares con los que el niño tenía un gran vínculo, se realizaron concentraciones y un minuto de silencio para honrar la memoria del menor.

Las investigaciones continúan

La consejera ha señalado también que desde el "primer momento" se activó un equipo psicológico de urgencia para atender tanto a los trabajadores del centro como a los otros niños internos "en estos momentos tan duros", tratando de mantener la calma mientras se sigue investigando sobre las causas del suceso.

Política Social mantiene activa una investigación para "esclarecer lo que sucedió" y determinar si en el centro se cumplían todos los parámetros. Para ello, están "en contacto permanente tanto con la propia entidad como con todo el equipo de trabajadores".

PUEDE INTERESARTE Rescatado un senderista de 90 años a 50 metros de la cima del Peñón d'Ifach de Calpe

De forma paralela hay una investigación abierta por la Policía Judicial de la Guardia Civil y el Tribunal de Instancia de Corcubión. Los indicios, por el momento, apuntan a una caída accidental.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El centro en el que residía el menor había pasado la última inspección en noviembre de 2025 y en ella se determinó que las instalaciones y la ratios eran los correctas. Únicamente se notificó la presencia de humedades en alguna estancia, pero ningún extremo que pudiese estar relacionado con este suceso, señalan fuentes de la Xunta.

Caída desde una altura de 15 metros

El trágico suceso ocurrió alrededor de las 17:00 horas del lunes 4 de mayo en el centro de menores Nosa Señora do Carme, que cuenta con 12 plazas de acogida y 13 trabajadores. El niño se precipitó al vació desde una de las ventanas del centro, a una altura de 15 metros, y cayó sobre un vehículo aparcado en el Paseo da Ribeira.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Fuentes de la administración autonómica apuntaron que el suceso ocurrió "de forma accidental" y que el centro confirmó que el menor "estaba acompañado en ese instante".

Concentraciones en Fisterra y Negreira

La muerte del pequeño causó una fuerte conmoción en Negreira, de donde era natural y reside su familia, y en Fisterra, donde vivía. Este mediodía se guardó, delante de la casa consistorial de Negreira, un minuto de silencio por el fallecimiento de Luca.

Representantes políticos, miembros de la dirección del CEIP O Coto, representantes del centro de salud y trabajadores municipales se concentraron "como muestra de respeto y condolencia a la familia y a sus allegados".

También en Fisterra, representantes y trabajadores municipales, además de vecinos y vecinas, realizaron una concentración silenciosa ante la casa consistorial.

Desde el Concello de Fisterra manifestaron también su pesar a través de las redes sociales. "En estos momentos de consternación y de profunda tristeza, en los que faltan las palabras, el Concello de Fisterra y toda la corporación municipal queremos trasladar nuestras más sentidas y respetuosas condolencias por el fallecimiento del pequeño, ocurrido en el día de ayer".