Otro ataque, ahora con ballesta, a manos de un exestudiante saudí en la universidad Surrey, puede incrementar el odio tras el caso Henry Nowak.

El emotivo mensaje de la hermana de Henry Nowak, asesinado en Reino Unido: "Siempre serás mi mejor amigo, vuela alto, hermano"

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Henry Nowak, el joven blanco apuñalado mortalmente por otro de origen indio y religión sij, en la ciudad portuaria de Southampton ha desatado las protestas en Gran Bretaña. El atacante usó el argumento de que había sido atacado e insultado de forma racista cuando la realidad es que él había apuñalado al joven de 18 años sin motivo alguno. La policía hizo caso al atacante y esposó al joven que, moribundo, decía que había sido atacado y que se estaba quedando sin aire. Fue esposado porque los agentes no le creyeron. Murió poco después.

El suceso ha provocado que el ultraderechista Farage vuelva a agitar la bandera del odio en una sociedad multiracial que vive momentos de gran tensión. El padre del joven asesinado ha sido el primero en hacer un llamamiento a la calma.

Pero los hechos se suceden. Hoy mismo, un guardia de seguridad de unos cincuenta años ha sido trasladado de urgencia al hospital tras ser alcanzado por un disparo de ballesta en la Universidad de Surrey. Y la tensión va a crecer porque el autor de los hechos ha sido un exestudiante saudí de 21 años. Para más inquietud, los hechos se han producido en la Universidad de Surrey.

El sospechoso fue detenido en el lugar de los hechos poco después del incidente y se ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias de la agresión. La víctima permanece en estado grave en el hospital y sus familiares están al tanto y reciben apoyo de los agentes. Las circunstancias de los hechos se están investigando, pero el clima de tensión crece en Reino Unido.