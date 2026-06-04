Alberto Rosa 04 JUN 2026 - 18:35h.

La hermana mayor del joven apuñalado mortalmente ha compartido emotivas publicaciones en sus redes sociales recordando a su hermano

El hermano y el padre del asesino sij que mató a Henry Nowak, encausados por poseer un arsenal de armas en casa

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La muerte de Henry Nowak, de 18 años, en Southampon, Inglaterra ha conmocionado al país. El joven fue apuñalado mortalmente por Vickrum Digwa, de 23 años y obsesionado con las armas, utilizando una espada ceremonial sij de ocho pulgadas.

La hermana mayor de Nowak ha compartido una serie de emotivos homenajes a su hermano, incluyendo vídeos caseros de ambos bailando y cantando juntos en casa.

Olivia Nowak, de 22 años, dijo que su hermano menor “siempre tendrá 18 años” y escribió un emotivo mensaje: “Te extrañaré y te amaré por siempre”. Olivia subió dos vídeos en TikTok homenajeando a su hermano menor tras su asesinato.

Ambos se han vuelto virales tras la sentencia de Digwa esta semana. El primer montaje, realizado tan solo 10 días después de la muerte de Henry en diciembre de 2025, está ambientado con la canción ‘Yellow de Coldplay.

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El vídeo, de 53 segundos, titulado “Siempre tendrás 18 años, hermano x”, muestra a un joven feliz, entusiasta y muy querido, lleno de vida, en el seno de su familia. Henry, uno de cuatro hermanos, creció en Essex antes de mudarse a Southampton para ir a la universidad, donde falleció.

Se le ve bailando en casa y en reuniones familiares, incluso en la pista de baila de una boda. En las imágenes aparece junto a su querida hermana Olivia, bailando juntos en los dormitorios, el baño y la cocina de la casa familiar en Chafford Hundred.

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“Nunca había sentido un dolor así"

En los vídeos también hay imágenes de flores y otros homenajes dejados tras su muerte a puñaladas. Olivió compartió otro homenaje con fotos de ambos juntos, incluyendo una en la que aparecen cogidos de la mano.

“Nunca había sentido un dolor así. Siempre serás mi mejor amigo. Vuela alto, mi ángel hermano”, escribe Olivia. En esta galería se escucha la canción ‘Talking to the moon’, de Bruno Mars.

La detención y muerte de Henry Nowak tras ser acusado falsamente de insultos raciales contra el hombre sij que lo apuñaló, desató el martes protestas en el Reino Unido y fuertes críticas de la extrema derecha que denuncia que "vivimos en una cultura de dos niveles" con más derechos para la población inmigrante.