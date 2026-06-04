James Weston se separó de su familia el 29 de mayo durante un viaje de vacaciones a Japón e

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James Weston se separó de su familia durante un viaje de vacaciones a Japón. Un viajero experimentado se separó de sus padres disgustado por el uso excesivo por parte de su madre de ChatGPT. Naturalista convencido, no era muy partidario de ir enganchado siempre al móvil y a la IA. Así que decidió explorar dejar de lado a su familia tras una discusión y visitar Kioto solo. Era el 29 de mayo.

James es un viajero experimentado, por eso la familia no se preocupó de inicio. Pero cuando se desactivaron los servicios de localización de su teléfono, su madre sí pensó que algo iba mal, informa la 'CNN'. Eso James no lo habría hecho nunca. De hecho, Weston solía compartir su ubicación con su familia a través de la aplicación Life360.

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Además. un tifón en la zona no ayudaba a nadie a mantener la calma. Pese a todo, la familia confía en la experiencia del joven en la naturaleza. "No es raro que Weston libere su energía adentrándose en el bosque y simplemente explorando. Es su lugar favorito", confiesa su madre, que reconoce que no abandonarán Japón hasta encontrarlo.

Weston estudia ingeniería ambiental en la Universidad de Auburn donde esperan con angustia su vuelta. Su madre lo describe como un amante de la naturaleza, vegano y con amplia experiencia en actividades al aire libre, incluyendo excursiones en solitario por los Pirineos europeos. D e hecho suelen practicar ciclismo de montaña, senderismo y rafting juntos.

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La familia se ha puesto en contacto con la embajada de Estados Unidos en Japón y el FBI, que colabora en la búsqueda. la policía japonesa ha movilizado a decenas de agentes, varios perros policía y un helicóptero para registrar la zona de Yamashina, rodeada de montañas, incluida la densa cordillera boscosa de Higashiyama. Hasta los ciudadanos japoneses se han solidarizado en su ayuda para grata sorpresa de la familia.

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Casi una semana después, la madre confirma que James Weston solo llevaba unos 10.000 yenes japoneses (alrededor de 54 euros) y su móvil con un 34% de batería. A partir de ahí se le perdió el rastro y detallan que nadie ha usado las tarjetas de crédito del joven. Eso y sus capacidades de supervivencia, hacen que la familia mantenga las esperanzas de encontrarlo con vida.