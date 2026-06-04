Conmoción en Francia al hallarse el cadáver de Lyhanna, de 11 años, desaparecida y buscada sin freno durante una semana.

El sospechoso de matar a Lyhanna de 11 años en Francia tenía ya acusaciones de agresión sexual a menores

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Conmoción en Francia. Primero por el hallazgo del cuerpo sin vida de Lyhanna Rameau Bernard, la niña de 11 años desaparecida a finales de la semana pasada, encontrado sin vida por la Policía en una granja abandonada, a 15 kilómetros de la localidad de Fleurance donde vivía. A la espera de la autopsia, tanto la ropa como todos los datos, los investigadores no tienen dudas de que se trata de Lyhanna.

Más conmoción ha causado saber quién es el principal sospechoso de su muerte. Se trata de Jérôme Barella, de 41 años. No solo es el padre de dos menores que iban a la misma escuela que la pequeña -una de sus hijas era amiga suya- que compartió fiestas entre alumnos y padres, sino que posee unos antecedentes que apuntan a que podría tratarse de un depredador sexual de menores. Jérôme B, ya en prisión preventiva por este caso del que siempre ha sido principal sospechoso, había eludido hasta ahora su captura a pesar de varias denuncias e informes en su contra. Uno por la violación de una menor de edad qur durmió el sueño de los justos en medio de la desidia burocrática, informa Le Parisien.

Desde el principio todo apuntaba a Jérôme Barella. Por eso fue el primer detenido, unas horas después de la desaparición de la pequeña Lyhanna , el viernes 29 de mayo en Fleurance. No solo los antecedentes por los que no sufrió castigo alguno, le convertían en el sospechoso principal, también había sido el último en ver con vida a la pequeña.

De hecho, él mismo aseguró haber dejado a Lyahnna "con vida" el mismo viernes en la piscina municipal, después de haberla recogido con su coche a la salida del colegio. El acusado mantiene su inocencia, pero todos los indicios apuntan hacia él. No en vano, fue acusado en su día de la violación de una niña de 10 años y despedido en el instituto donde trabajaba como operario de mantenimiento por "comportamiento inapropiado" con una alumna.

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La madre de Lyhanna, Charly Rameau, reconoció en declaraciones de ICI Occitanie que la familia tenía sospechas sobre el comportamiento de Barella tras una fiesta de cumpleaños en pijama a la que fue invitada y en la que el padre de sus amigas la hizo "cosquillas". "Luego supimos que la esperaba muy a menudo fuera del colegio y que le llevaba meriendas, entre otras cosas", reconoció la madre, que aseguró haber aconsejado a su hija que mantuviera lejos de Barella.

Lo que más irrita y preocupa hoy a los franceses es la forma en la que la administración actúa en los casos de agresión sexual a menores. Ahora, ante la indignación ciudadana, los políticos reaccionan.

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La portavoz del gobierno, Maud Bregeon, ha declarado que "comparte la indignación de todos los franceses" por los fallos en las investigaciones en torno al hombre sospechoso del secuestro de Lyhanna y aboga por "seguir aumentando los recursos del sistema judicial".

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, junto con su homólogo de Justicia, Gérald Darmanin, ha solicitado la apertura de una investigación administrativa, encomendada a la Inspección General de Justicia y a la Inspección General de la Gendarmería Nacional, para identificar "posibles fallos" en las investigaciones dirigidas contra el hombre sospechoso del asesinato de Lyhanna.

La tristeza y la rabia de los padres son indescriptibles

Pero ya nada va a devolver a Lyhanna a su familia. "Con el mayor horror nos enteramos del hallazgo de un cadáver que vestía la misma ropa que Lyhanna el día de su desaparición", declaró François Roujou de Boubée, abogado de los padres de la pequeña. "La tristeza y la rabia de los padres son indescriptibles. Este es un momento para la reflexión y el duelo, continuó, añadiendo que "ñla familia desea agradecer a todos los que participaron en la búsqueda. Los padres desean mantener su privacidad; les agradecemos que respeten este deseo".

Ahora, la justicia francesa también se mira al espejo. Centrada en el terrorismo, narcotráfico y crimen organizado, lacras que también provocan daños irreversibles a la sociedad, no es tan eficaz en los casos de agresiones sexuales a menores. "El 73% de las denuncias de violencia sexual contra menores son desestimadas sin que se tomen medidas adicionales", declaró a la AFP Denis Roth-Fichet, secretario general de la Comisión Independiente sobre el Incesto (Civiise). Según este organismo, solo el 7% de las denuncias por violencia sexual contra menores y el 3% de las de violación contra menores resultan en una condena.

El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, calificó de "completamente inaceptables" los procedimientos judiciales relacionados con el principal sospechoso, que ya es objeto de denuncias y quejas. "¿Por qué no intervenimos, a pesar de que llevamos meses recibiendo quejas contra este señor? Es totalmente inaceptable", ha declarado, indicando que, "como jefe de la administración asumiría la "responsabilidad".

"Haré público el informe y tomaré medidas disciplinarias", continuó. "Todos estamos aterrorizados por esta disfunción, que creo que revela nuestra mala organización y el hecho de que no tomamos en serio la palabra del niño". Al menos, la muerte de Lyhanna puede no haber sido en vano.