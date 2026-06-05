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Sucesos

Bomberos trabajan con 15 dotaciones en un incendio de una nave en Santa Perpètua, en Barcelona

Incendio
La columna de humo es visible desde diversos puntos cercanos al municipio.. Bombers
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Los Bombers de la Generalitat trabajan este viernes a mediodía en un incendio de una nave industrial en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), concretamente de un centro logístico de coches, donde se han desplazado 15 dotaciones para tratar de controlar el incendio.

El aviso al teléfono de emergencias 112 ha sido a las 14.58 horas y las dotaciones terrestres trabajan "intensamente", si bien no constan daños personales.

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La columna de humo es visible desde diversos puntos cercanos al municipio.

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