Las dotaciones terrestres trabajan "intensamente", si bien no constan daños personales

Estabilizado el incendio en Murcia tras quemar unas 90 hectáreas de área natural protegida

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Los Bombers de la Generalitat trabajan este viernes a mediodía en un incendio de una nave industrial en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), concretamente de un centro logístico de coches, donde se han desplazado 15 dotaciones para tratar de controlar el incendio.

El aviso al teléfono de emergencias 112 ha sido a las 14.58 horas y las dotaciones terrestres trabajan "intensamente", si bien no constan daños personales.

La columna de humo es visible desde diversos puntos cercanos al municipio.