Asun Chamoso 02 JUN 2026 - 05:30h.

Josep Lluís Cots, conocido como Walter, gestiona las redes sociales del ayuntamiento

Con humor y también inteligencia artificial, mezcla información y fantasía

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LleidaEn el municipio de 300 habitantes de L'Espluga Calba (Lleida) cuentan como si fuera un concejal más a su 'community manager' sénior. "Es el regidor de I+D: ideas más divertidas. Lo que nos aporta es una visión desenfadada del día a día del municipio y ayuda a hacer pueblo", bromea Lluís Amat, teniente de alcalde.

Se trata de Josep Lluís Cots, conocido como Walter, un escultor jubilado de 76 años, exconcejal de Cultura, que ha revolucionado las redes sociales del ayuntamiento, tanto que se han disparado los seguidores. "Le ofrecimos que lo hiciera a su aire. No le ponemos ninguna limitación. Le dimos carta blanca para que haga lo que quiera", señala Amat.

Y es precisamente lo que está haciendo desde que empezó en 2019. "Si no tienes presencia digital, no existes. Coincidió con la pandemia y era para hacer pueblo, para comunicar", explica Cots, que reconoce que ser creador de contenidos "me divierte y saca mi creatividad". Y añade: "Me dedico al 'relatismo' mágico municipal en cuanto en las redes se construye un relato a nuestra manera que entronca con el realismo mágico, con las historias de fantasía medio mágicas. Es hacer comunidad de una forma diferente con un toque alegre, fantasioso y surrealista". Un ejemplo es una de sus últimas creaciones para recordar a los vecinos que las golondrinas están protegidas pese a sus molestos excrementos.

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Así la actualidad de L'Espluga Calba va más allá de la vía informativa "del Boletín Oficial del Estado (BOE) porque pensaba que, aparte de las comunicaciones oficiales, se podían hacer más cosas para crear comunidad y mantener un punto de nexo informativo". Y lo consigue colgando fotografías de una puesta de sol, el parte meteorológico habitual y dando "de forma fantástica la actualidad del pueblo". Así, ante el malestar por el cambio de sistema de recogida de residuos puerta a puerta, se anuncia el fichaje del demonio como vigilante del reciclaje.

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Y si no hay suministro de agua por unas obras en el depósito municipal y hay quejas vecinales, se propone un concurso de duchas rápidas. Y en un municipio con un alto número de personas de edad avanzada, se plantea colocar un parking de caminadores frente a la única tienda.

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Una fantasía en la que no falta King Kong subido al campanario de la iglesia: "Pensaba en él en el Empire State y ¿por qué no en una imagen en Espluga Calba? Es una imagen gratuita. Las imágenes son una excusa para dar un mensaje de texto porque me gustan las historias y explicarlas. En este caso era: 'Mascota perdida, es muy cariñosa, no muerde y si la veis, avisad!'".

Para dar rienda a su imaginación, Walter recurre a "la artesanía" para colocar, por ejemplo, a Michael Jackson en una solitaria calle del pueblo al oscurecer. "Después de cenar salgo y no me encuentro a nadie a las nueve de la noche. Hago una foto del sitio y digo que tienes más posibilidades de encontrarlo a él que a un vecino", ironiza. Y no duda en recurrir también a la IA: "Me interesaba practicar aplicaciones de diseño gráfico, pero con la irrupción de la inteligencia artificial es más fácil. Me da facilidad técnica para conseguir las imágenes que me imagino", indica. Así convierte el pequeño municipio tras unas prolongadas lluvias en un campo de golf, luego en un parque acuático y finalmente, en un humedal.

"Una ciencia ficción municipal" cargada de ironía y humor porque "con las noticias que nos llegan, el mundo se está convirtiendo en un lugar cada vez más hostil. Por desgracia, la mayoría de las noticias son negativas y tóxicas y las redes desde hace tiempo son un nido de noticias falsas para manipular. Si hay que jugar con noticias falsas, jugamos pero con noticias que pueden sacar una sonrisa, mucho mejor".

Unos contenidos que han hecho subir como la espuma el número de seguidores. Ya cuentan con 1.800 en Instagram y 2.500 en Facebook. "Estamos encantados que un pueblo tan pequeño como nosotros tenga este número de seguidores tan exagerado", reconoce el teniente de alcalde que considera que "se está convirtiendo en un patrimonio de L'Espluga Calba".

"Es una forma de hacer pueblo para los que están y los que no viven aquí. Es una manera de dar a conocer el pueblo, que se hable de él, y es muy importante para nosotros. Es un hecho diferencial. Uno de los objetivos que teníamos era poner en el mapa a L'Espluga Calba. ¡Objetivo conseguido!", concluye el teniente de alcalde, Lluís Amat.