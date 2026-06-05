La central nuclear Vandellós II, en Tarragona para por una incidencia en una turbina

La central nuclear de Vandellós II ha registrado una parada no programada tras la detención automática de la turbina

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La central nuclear Vandellós II ha notificado este viernes al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) una parada no programada de la instalación debido a la parada automática de la turbina.

Los sistemas de seguridad funcionaron correctamente

Según ha informado la Associació Nuclear Ascó Vandellòs (ANAV), todos los sistemas de seguridad han respondido de forma adecuada tras la incidencia.

En estos momentos, la planta se encuentra en modo 3, conocido como parada caliente, una situación operativa controlada en la que el reactor permanece detenido pero mantiene una temperatura y presión elevadas.

Investigación en marcha para determinar las causas

El equipo técnico de la central está trabajando para identificar el origen de la incidencia y determinar las actuaciones necesarias para corregirla.

ANAV ha subrayado que el suceso no ha tenido impacto sobre los trabajadores de la instalación, la población ni el medio ambiente.

Una vez determinada la causa de la parada automática, se llevarán a cabo las medidas correctivas oportunas para restablecer la normalidad en la operación de la central.