Igualdad confirma el asesinato machista de una mujer de 51 años en Málaga

Una mujer de 51 años ha sido asesinada presuntamente por su pareja en Málaga, el hombre, de 56 años, se habría suicidado después

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El Ministerio de Igualdad ha confirmado el crimen machista de una mujer de 51 años, asesinada este viernes en Málaga presuntamente por su pareja, un hombre de 56 años sobre el que no existían denuncias previas por violencia de género y que, según las primeras investigaciones, se habría quitado la vida tras cometer el asesinato.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 24 en lo que va de 2026 y a 1.365 desde 2003, año en que comenzaron a recopilarse estos datos oficiales, según ha informado el Ministerio de Igualdad.

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El hallazgo de los cadáveres se produjo alrededor de las 7:30 horas en una vivienda situada en la calle Guadalimar, en la barriada de La Palma, al norte de la ciudad de Málaga. Tanto la mujer como el hombre presentaban heridas por arma de fuego, y las primeras hipótesis apuntan a que el presunto agresor se habría suicidado tras acabar con la vida de su pareja.

El aviso lo dio un vecino

El servicio de emergencias 112 Andalucía recibió la llamada de un ciudadano que alertaba de la posible presencia de dos personas fallecidas en una vivienda.

Tras recibir el aviso, se movilizó a efectivos de la Policía Nacional y del 061, según ha explicado un portavoz del servicio de emergencias a la agencia EFE. Los sanitarios desplazados hasta el lugar, que ya tenían conocimiento previo del suceso, certificaron ambos fallecimientos.

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La investigación ha quedado en manos del Grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga, que trabaja para esclarecer todos los detalles del caso. Tan solo unas horas después del hallazgo de los cuerpos, la Policía Nacional confirmó que se trata de un nuevo caso de violencia de género.

Condena institucional

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su más firme condena y su absoluto rechazo ante este nuevo feminicidio machista.

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Asimismo, han trasladado su apoyo y solidaridad a los familiares y allegados de la víctima.

Tanto la ministra como la delegada han insistido en la necesidad de redoblar esfuerzos desde las instituciones, las administraciones públicas y el conjunto de la sociedad para detectar situaciones de riesgo y evitar nuevas muertes por violencia machista.