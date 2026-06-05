Eel hombre dijo que no sabía cómo se encontraba su compañero tras la agresión

Igualdad confirma el asesinato machista de una mujer de 51 años en Málaga

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La Guardia Civil ha detenido en La Roda (Albacete) a un hombre de 46 años que se ha presentado este viernes en el cuartel para relatar que la pasada noche agredió con un arma blanca a su compañero de piso, de 52 años, que ha fallecido.

Según ha confirmado a EFE el instituto armado, el hombre dijo que no sabía cómo se encontraba su compañero tras la agresión y los agentes desplazados al lugar de los hechos han confirmado que había muerto.

La autopsia se ha practicado esta mañana y el detenido permanecerá en los calabozos de la Guardia Civil de La Roda hasta pasar a disposición judicial.