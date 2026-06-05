Detenido en Madrid un hombre por presunta agresión sexual y malos tratos a su pareja en plena vía pública

La víctima fue atendida por sanitarios y el sospechoso fue localizado tras una batida policial por la zona

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La Policía Nacional detuvo durante la madrugada del pasado miércoles a un hombre en el distrito madrileño de Retiro por su presunta implicación en una agresión sexual y malos tratos a su pareja en plena vía pública.

Los hechos ocurrieron de madrugada

El suceso tuvo lugar poco después de la medianoche, cuando varios agentes fueron requeridos en la zona de Pacífico y Ciudad de Barcelona tras recibirse un aviso por una presunta agresión sexual.

A su llegada, los policías localizaron a una mujer de origen marroquí que manifestó haber sido agredida por su pareja, un hombre de la misma nacionalidad, según fuentes policiales.

Localizado tras una batida policial

Tras recabar la información de la víctima, los agentes iniciaron varias batidas por los alrededores para localizar al sospechoso.

Finalmente, el hombre fue encontrado y detenido como presunto autor de los hechos. La mujer recibió asistencia médica en el lugar por parte de efectivos de Samur-Protección Civil, mientras la Policía Nacional continuó con las diligencias para esclarecer lo sucedido.