La Fiscalía y la familia de una de las víctimas han recurrido la sentencia ante el TSJC

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La Audiencia de Lleida ha condenado a una multa de 5.400 euros a la conductora que provocó la muerte de tres motoristas en la C-12 de Alfés, en Segrià, el 22 de septiembre de 2022. Según la sentencia que ha avanzado el diario Segre, el tribunal señala que la mujer se distrajo mientras tomaba café al volante, perdió el control del vehículo e invadió el carril contrario. La condena es por tres delitos de homicidio por imprudencia menos grave. La Fiscalía solicitaba una pena de 6 años de prisión y una de las acusaciones particulares pedía 9 años.

El tribunal da por acreditado que el siniestro se produjo tal y como apuntaba la investigación de los Mossos d’Esquadra y que hubo “una evidente desatención” por parte de la conductora y esa distracción “se la provocó estar bebiendo de un vaso de café en ese momento”. El atestado policial señalaba que la conductora iba conduciendo con una mano, pues en la derecha llevaría un vaso de café que acababa de comprar en una gasolinera.

Es precisamente por llevar esa mano ocupada y no estar atenta a la conducción, por lo que el vehículo se le habría desplazado hacia la derecha sin darse cuenta hasta que, ya invadido el arcén, friccionó con un bordillo”, reza el atestado. “Al querer controlar el vehículo dio un volantazo ocasionando que este se le desplazara descontroladamente hacia su izquierda invadiendo el carril contrario”, produciéndose la colisión con dos de las tres motos que iban correctamente. En una de ellas viajaban dos los fallecidos.

Según la Audiencia, “se rebasó la línea continua de separación de carriles de manera involuntaria”. Así, considera que “no se ha acreditado que el comportamiento de la acusada significase un total desprecio u omisión de los más elementales deberes de cautela”, calificando la acción de imprudencia como menos grave.

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La Fiscalía y la familia de una de las víctimas han recurrido la sentencia ante el TSJC porque, insisten, los hechos encajan con un imprudencia de caracter grave y apuntan a que se debería revocar la resolución.