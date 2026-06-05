Detenido en Manacor, en Mallorca por agredir sexualmente a su mujer y pegarle en presencia de sus hijos

Tras pasar a disposición judicial, se impuso una orden de alejamiento al hombre y la obligación de portar dispositivo telemático de control

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La Policía Nacional ha detenido en Manacor a un hombre, para quien ya se ha ordenado una orden de alejamiento y control telemático, por supuestamente agredir sexualmente a su mujer y maltratarla de forma continuada, en ocasiones incluso en presencia de sus hijos.

Según ha informado el cuerpo policial en un comunicado, fue la hija de la pareja quien avisó a una amiga. Esta, a su vez, trasladó lo ocurrido a profesores de su colegio, que decidieron informar de inmediato a la Policía.

Una brutal agresión durante una celebración familiar

Los hechos ocurrieron en el domicilio familiar mientras celebraban el cumpleaños de la mujer. En un momento dado, ella rechazó mantener relaciones sexuales y el hombre presuntamente reaccionó de forma violenta, agrediéndola físicamente.

Como consecuencia, la víctima sufrió diversas lesiones en la boca, el ojo y el oído, llegando incluso a perder el conocimiento. Todo ocurrió en el domicilio donde conviven los hijos menores de edad de la pareja.

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Los agentes han explicado que la mujer llevaba tiempo sufriendo maltrato y abusos sexuales, aunque hasta ahora no había presentado denuncia. En esta ocasión intentó llamar a la Policía, pero el presunto agresor le había quitado el teléfono móvil.

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Un mensaje de socorro permitió activar el operativo

Aprovechando que el sospechoso estaba dormido, la hija mayor consiguió enviar un mensaje de auxilio a una amiga del colegio. Al recibirlo, la amiga informó a sus profesores. Estos, al comprobar además que ninguno de los miembros de la familia había acudido al centro escolar, pusieron inmediatamente los hechos en conocimiento de la Policía Nacional.

Agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana acudieron de inmediato al domicilio familiar, donde localizaron a la mujer herida y a los menores en estado de shock. El hombre fue detenido en las inmediaciones de la vivienda.

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Intervención de la UFAM e investigación

Los agentes solicitaron la presencia de una ambulancia y activaron a la Unidad de Familia y Mujer (UFAM), que se hizo cargo de los menores e inició la investigación de los hechos.

Una vez recibió el alta médica, la víctima aclaró que en esta ocasión no había sido forzada a mantener relaciones sexuales, aunque sí afirmó que había sufrido este tipo de situaciones en otras ocasiones y desde hacía tiempo.

Tras pasar a disposición judicial, el juzgado acordó imponer al detenido una orden de alejamiento respecto de la víctima, así como la obligación de portar un dispositivo telemático de control para garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares.