Redacción Cataluña Europa Press 06 JUN 2026 - 19:34h.

El siniestro laboral ocurrió a las 7:40 horas en una empresa del municipio de Roquetes, en Tarragona

La víctima reparaba un elevador mecánico hidráulico cuando sufrió el accidente, dejándole heridas graves

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TarragonaUn trabajador de 53 años ha muerto este 6 de junio después de quedar atrapado bajo una estructura metálica mientras realizaba unas labores en el pequeño municipio de Roquetes (Tarragona).

Se encontraba en una empresa del pueblo reparando concretamente un elevador mecánico hidráulico cuando, por causas que se investigan, ha sufrido el accidente laboral.

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Los Mossos d'Esquadra fueron alertados a las 7:40 horas y hasta el lugar se movilizaron cuatro patrullas, así como dos dotaciones de bomberos por si necesitaban rescatar al afectado.

Falleció después en el hospital por las graves heridas

Sanitarios movilizados también pudieron estabilizar y evacuar al empleado al Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, pero dadas las graves heridas que sufría acabó falleciendo poco después, sin opciones de salvarle la vida.

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La policía catalana ya ha puesto los hechos en conocimiento del juzgado de instrucción en funciones de guardia y del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat.