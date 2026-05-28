El suceso ocurrió en la línea C5 de cercanías entre las estaciones de Laguna y Embajadores

El hombre recibió 40 minutos de reanimación cardiopulmonar

Compartir







Un hombre de 39 años ha fallecido en la madrugada de este jueves 28 de mayo tras recibir un golpe en el pecho con la pala de una retroexcavadora. El hombre realizaba labores de mantenimiento en un túnel de la línea cinco de Cercanías entre las estaciones de Laguna y Embajadores, cuando el impacto le hizo caer y perder la vida poco tiempo después del suceso.

Los hechos han sido registrados sobre las 00:55 horas, cuando el 112 Comunidad de Madrid ha recibido una llamada en la que se le alertaba del referido accidente laboral.

PUEDE INTERESARTE El Ayuntamiento de Madrid retira seis árboles en la Plaza de Cibeles de cara a la misa del Papa y promete replantarlos posteriormente

Varios minutos de reanimación

Los efectivos del SUMMA 112, a su llegada al lugar del suceso, han encontrado al trabajador, que presentaba un trauma torácico severo, en parada cardiorrespiratoria, según han informado desde Emergencias de la Comunidad de Madrid.

PUEDE INTERESARTE Buscan a Justhin Daniel, un menor de 14 años desaparecido desde hace una semana en Getafe

No obstante, transcurridos unos 40 minutos de reanimación cardiopulmonar, el propio servicio ha podido confirmar el deceso de este trabajador que desarrollaba en ese momento labores de mantenimiento de la vía.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Luis Seoane, supervisor de guardia del SUMMA 112, ha informado a través de las redes sociales que "tras maniobras de RCP (reanimación cardiopulmonar), lamentablemente, se decreta el fallecimiento del paciente".

Del mismo modo, en la operación han intervenido miembros del cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y también de la Policía Municipal madrileña, que ya ha abierto una investigación para trataar de esclarecer los hechos.