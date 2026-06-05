La víctima constaba en paradero desconocido desde hacía tres décadas y lo que ocurrió verdaderamente había permanecido oculto hasta ahora

Miembros de la propia familia verificaron el crimen con una excavación bajo la vivienda donde escondieron sus restos

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DeniaUna confesión al borde de la muerte ha destapado un inesperado crimen ocurrido en Denia a mediados de los 90. La revelación, que acababa un secreto familiar oculto durante tres décadas, ha terminado por descubrir que un varón que tenía 27 años y al que daban por desaparecido murió realmente asesinado y fue enterrado bajo una vivienda del casco antiguo. Los autores del crimen, presuntamente, serían sus propios padres, sin que esté claro el grado de participación de cada uno de los progenitores.

Durante 30 años, a la víctima se la había dado por desaparecida y constaba como en paradero desconocido. Sin embargo, ahora la familia, en un suceso que ha conmocionado al barrio de Les Roques de la localidad alicantina, acaba de descubrir con toda su crudeza la realidad de lo que ocurrió con él.

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Los familiares comprobaron que el crimen era cierto y hallaron los restos óseos del hijo

Nada más efectuarse la confesión del crimen, algunos f onde les dijeron que estaban ocultos sus restos.

Allí, en una residencia ubicada en el casco antiguo de Denia, en el carrer de l’Hospital, detrás del Ayuntamiento, donde ya no vivía nadie de la familia, pero sí otros inquilinos, se las arreglaron para conseguir iniciar una excavación de la planta baja del inmueble donde hallaron unos huesos.

Tras varios días en la zona y, y como confirma el medio La Marina Plaza, los familiares, de etnia gitana, terminaron por confirmar que la confesión era cierta. En ese lugar, enterrado y oculto, bajo el inmueble, se encontraban presuntamente los restos óseos del hijo.

Treinta años después de que se perdiese su pista, creían resolver el enigma sobre su paradero, aunque la realidad es que las incógnitas sobre lo ocurrido continúan.

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¿Quién mató al hijo y ocultó el cadáver?

Según informa Las Provincias, la Policía Nacional acudió el pasado miércoles a la vivienda donde fueron encontrados esos huesos, que serán ahora analizados. No obstante, el crimen, al haber pasado más de 20 años, habría prescrito, por lo que algunos familiares claman justicia.

En ese sentido, la madre de la víctima, Antonia, en declaraciones al citado medio, aunque ahora no admite su participación en los hechos, aporta detalles sobre el lugar donde ocultaron el cadáver, y todo mientras en el seno familiar hay quien señala que ella confesó lo ocurrido y que el hijo habría muerto después de que, tras una discusión, le hubiese clavado un destornillador, al tiempo en que su marido, el padre del varón, le golpeó con una piedra.

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"La Isabel dice que yo maté a mi hijo con mis propias manos, pero está mintiendo", dice la progenitora a Las Provincias, pese a que familiares insisten en que ella misma lo confesó así, señalando que descuartizaron a la víctima y la enterraron.

En ese contexto, reclaman al juzgado que se permita buscar el resto del cadáver tras el hallazgo de esos restos óseos.

Conmoción en Denia tras el hallazgo de los restos del hombre 30 años después de que se perdiese su rastro

Según refiere el medio Denia.com, el hallazgo, tras jornadas de tensión, ha generado impacto en la zona. La vivienda en cuestión está en el entorno de un paseo histórico de la localidad normalmente tranquilo. En el lugar era inimaginable un suceso así.