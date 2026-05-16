El suceso ha tenido lugar pasadas las 19:00 horas de la tarde en la calle de la Minería

Los agentes han abierto una investigación para esclarecer las causas de este crimen

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BarcelonaLos Mossos d'Esquadra trabajan esta tarde en un incidente ocurrido en el barrio barcelonés de la Marina Vella, en el que un hombre joven ha muerto tras ser tiroteado, han informado a EFE fuentes de la policía catalana. El suceso ha tenido lugar pasadas las 19:00 horas de la tarde en la calle de la Minería, en el citado barrio de la Marina Vella, donde los vecinos han oído varios disparos.

Al lugar del suceso se han desplazado varias unidades de la Guardia Urbana y los Mossos, que han abierto una investigación sobre este caso. A pesar de los intentos de un agente de Mossos d'Esquadra por reanimarlo, el joven ha fallecido en el acto.

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Varios ciudadanos intentaron auxiliar al joven

Numerosos testigos han escuchado los disparos y algunos han grabado y compartido imágenes de la víctima en el suelo, según informa 'Mundo Deportivo'. La víctima ha quedado mal herida y varios ciudadanos que se encontraban en el lugar han intentado auxiliarla sin éxito. Cuando los sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) han llegado a la zona han constatado que estaba muerta.

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En la zona trabajan esta noche efectivos de la policía científica, que tratan de recoger los casquillos de las balas disparadas, así como los agentes, que están tomando declaración a los testigos. La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos ha asumido la investigación del caso, que se encuentra bajo secreto judicial