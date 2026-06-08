El condenado fue autor de la muerte por estrangulamiento a través del método del 'mataleón'

El presunto 'asesino de las citas' de Bilbao actuó deliberadamente: pudo matar a al menos siete hombres

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El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 25 años y medio de prisión por delitos de asesinato, robo y estafa impuesta Nelson David Moreno Bolaños, el hombre al que se acusa de crímenes en serie contra homosexuales en Bilbao por el crimen ocurrido el 17 de octubre de 2021 en una vivienda del Casco Viejo de Bilbao.

La Sala Penal del alto tribunal ratifica así en su resolución que el condenado fue autor de la muerte por estrangulamiento por el método del 'mataleón', tal y como había declarado probado un tribunal del jurado de la Audiencia de Vizcaya y posteriormente el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. El Supremo de este modo íntegramente el recurso de casación del acusado, según ha informado el TSJPV.

Acusado de numerosos delitos

Se trata de la primera condena impuesta por asesinato para Nelson David Moreno Bolaños, que el pasado mes de mayo fue también declarado culpable del asesinato de un septuagenario en octubre de 2021 en Bilbao.

El hombre es condenado como responsable de un delito de asesinato doblemente cualificado con alevosía y ejecución del hecho para facilitar la comisión de otro delito, en concurso medial con un delito de robo con violencia en casa habitada y de un delito continuado de estafa con la agravante de reincidencia.

Estado de plena indefensión

Según los hechos probados, el acusado, sobre las 16:00 horas del día 17 de octubre de 2021, acudió al domicilio de la víctima donde, actuando con ánimo de acabar con su vida, o, en todo caso, asumiendo plenamente el riesgo y la consecuencia de muerte de aquél, procedió a estrangularle mediante la técnica del ‘mataleón’, lo que hizo que la víctima terminara falleciendo.

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El relato de la sentencia confirmada añade que "el acusado, siendo plenamente consciente de ello y queriéndolo, actuó de forma sorpresiva e inesperada prevaliéndose de la situación de confianza en la que se encontraba (la víctima) por la expectativa de mantenimiento de relaciones sexuales generada previamente por el acusado, lo que le situó en un estado de plena indefensión.

Asimismo, empleó la técnica de estrangulación indicada determinando la pérdida de conocimiento de la víctima en un breve lapso de tiempo y su fallecimiento sin que pudiera oponer resistencia alguna y en un estado, igualmente, de plena indefensión.

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Una indemnización de 156.000 euros

Según confirma el acusado, este mató a la víctima con la finalidad de obtener acceso a sus datos y a su cuenta bancaria y llevar a cabo operaciones patrimoniales ilícitas a su favor, así como hacerse con sus bienes patrimoniales, dinero y tarjetas bancarias para la utilización posterior de éstas en su beneficio.

La condena establece además que el condenado indemnice a varios familiares de la víctima por importe total de 156.000 euros.