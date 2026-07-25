El programa incluye cerca de 200 actividades, entre conferencias, talleres, competiciones y demostraciones

La edición de este año pone el foco en dos de las tecnologías que están marcando la transformación digital: la inteligencia artificial y la computación cuántica

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VizcayaEl Bilbao Exhibition Centre (BEC) de Barakaldo vuelve a convertirse esta semana en el gran punto de encuentro de la tecnología con la celebración de la 34ª edición de la Euskal Encounter, una cita que reunirá hasta el próximo 26 de julio a alrededor de 5.000 participantes y más de 4.000 ordenadores conectados de forma simultánea. Considerada la mayor LAN party del Estado y una de las más importantes de Europa, la edición de este año pone el foco en dos de las tecnologías que están marcando la transformación digital: la inteligencia artificial y la computación cuántica.

Durante cuatro días, aficionados, estudiantes, profesionales y empresas compartirán un espacio pensado para aprender, experimentar y colaborar en torno a la innovación tecnológica. El programa incluye cerca de 200 actividades, entre conferencias, talleres, competiciones y demostraciones, además de numerosas iniciativas destinadas a divulgar el conocimiento tecnológico y acercarlo a todos los públicos.

La infraestructura desplegada para esta edición vuelve a batir récords. Más de 4.000 equipos permanecen conectados mediante una red con una capacidad de 70 Gbps, la mayor ofrecida hasta la fecha por Euskaltel en el evento y preparada para soportar miles de conexiones simultáneas sin perder rendimiento.

Inteligencia artificial y computación cuántica, protagonistas

La programación de este año gira especialmente en torno a dos de las tecnologías que están transformando el sector digital y el mercado laboral. Tanto la IA como la computación cuántica protagonizan buena parte de las ponencias y actividades, donde especialistas analizan sus aplicaciones actuales y el impacto que tendrán en los próximos años.

No obstante, la oferta va mucho más allá. El encuentro dedica también un espacio destacado a ámbitos como la ciberseguridad, el desarrollo de software, la programación, la creación de contenidos digitales, el diseño gráfico, la ingeniería inversa, la criptografía, el hardware, el software libre, el streaming o el desarrollo de videojuegos.

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Las personas asistentes pueden participar tanto en sesiones formativas como en retos prácticos y competiciones diseñadas para poner a prueba sus conocimientos y fomentar el intercambio de experiencias entre perfiles muy diversos.

Cerca de 200 actividades para todos los perfiles

El programa de la Euskal Encounter combina formación especializada con actividades de carácter divulgativo y lúdico. A lo largo de los cuatro días se desarrollan talleres prácticos, conferencias impartidas por expertos, concursos de arte digital, torneos de videojuegos y pruebas relacionadas con la programación o el hacking ético.

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Entre las competiciones previstas figuran también torneos de distintas plataformas y videojuegos, además de pruebas centradas en el modding, el hardware o la resolución de problemas técnicos.

La organización busca que el encuentro sirva tanto para quienes desean iniciarse en el ámbito tecnológico como para profesionales que buscan actualizar conocimientos o establecer nuevas colaboraciones.

Según ha explicado el organizador principal de la Euskal Encounter, Javier Gómez-Arrue, el objetivo del evento va más allá de reunir a miles de personas frente a un ordenador. La intención es crear un espacio donde el conocimiento compartido, la creatividad y la innovación puedan convertirse en proyectos con recorrido más allá de los días que dura el encuentro.

Un escaparate para el talento tecnológico

La Euskal Encounter se ha consolidado durante más de tres décadas como uno de los principales espacios para impulsar vocaciones tecnológicas y favorecer la conexión entre profesionales, estudiantes y empresas.

Desde la organización destacan que el evento pretende contribuir a reducir la brecha digital, fomentar el aprendizaje continuo y despertar el interés por las disciplinas STEM entre las nuevas generaciones.

En ese sentido, durante la presentación del encuentro se puso de relieve la creciente necesidad de incorporar perfiles tecnológicos al mercado laboral. Actualmente, el 92% de las empresas vascas utiliza una o varias tecnologías digitales en su actividad, aunque únicamente alrededor del 40% considera sencilla la contratación de profesionales especializados en áreas como la programación, el análisis de datos o el desarrollo de software.

Para las instituciones participantes, este escenario convierte iniciativas como la Euskal Encounter en un punto estratégico para impulsar el talento y facilitar el contacto entre quienes desarrollan nuevas capacidades digitales y las empresas que demandan estos perfiles.

La Diputación Foral de Bizkaia subraya que el reto ya no consiste únicamente en incorporar tecnología a las organizaciones, sino en integrarla de forma estratégica para transformar procesos, productos y modelos de negocio capaces de generar mayor valor añadido.

Opengune acerca la tecnología al público

Uno de los espacios más visitados volverá a ser Opengune, el área gratuita abierta a toda la ciudadanía. Desde el jueves y hasta el sábado permanecerá abierta con un amplio programa de actividades divulgativas dirigidas tanto a personas con conocimientos tecnológicos como a quienes simplemente sienten curiosidad por este ámbito.

El espacio acoge conferencias, talleres prácticos, demostraciones y exposiciones relacionadas con distintas disciplinas. Entre ellas destacan las zonas dedicadas a la impresión 3D, la robótica, la realidad virtual, la tecnología educativa, el desarrollo de videojuegos o diversas iniciativas solidarias vinculadas a la innovación.

Además, empresas, asociaciones y entidades tecnológicas muestran sus proyectos y acercan al público algunas de las últimas novedades del sector. La experiencia de años anteriores hace prever una elevada afluencia de visitantes interesados en descubrir de primera mano las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías desde una perspectiva cercana y práctica.

Una comunidad que sigue creciendo

La Euskal Encounter mantiene el espíritu colaborativo con el que nació hace más de treinta años y continúa consolidándose como uno de los principales referentes tecnológicos del Estado.

Miles de personas llegadas desde distintos puntos participan cada año en una experiencia que combina aprendizaje, convivencia y desarrollo de proyectos compartidos. La organización destaca precisamente ese componente comunitario como uno de los grandes valores del encuentro, donde profesionales consolidados conviven con estudiantes y aficionados que encuentran un entorno propicio para intercambiar conocimientos.

Quienes no puedan desplazarse hasta el BEC también podrán seguir parte del contenido a través de la retransmisión en directo que ofrecerá el evento durante 48 horas, una iniciativa que en la pasada edición logró conectar a más de 100.000 espectadores.

Patrocinada por Euskaltel Fundazioa, con el apoyo del Gobierno Vasco a través del grupo SPRI, la Diputación Foral de Bizkaia y la colaboración de Fundación BBK y Euskaltel, la Euskal Encounter vuelve a situar al País Vasco como uno de los principales escenarios de la innovación tecnológica, reuniendo durante cuatro días a miles de personas.