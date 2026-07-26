Asun Chamoso 26 JUL 2026 - 06:00h.

Josep Mestres y Manel Vericat son los creadores de Jazzucrist, una herramienta digital y gratuita

Es una agenda de conciertos de música creativa en cinco ciudades del mundo

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BarcelonaUna broma sobre el nombre de un hipotético festival de jazz en Semana Santa, se esconde detrás de Jazzucrist, una herramienta para descubrir la música en directo de jazz y clásica en las mejores ciudades del mundo. "Sirve porque, de alguna manera, el proyecto intenta tener una especie de personaje que está en todas partes, en todas las salas de conciertos, y tiene como una omnipresencia. Encaja con lo que estamos, que es intentar estar en Barcelona, Nueva York o Londres. Esos poderes nos permiten jugar con el nombre. Jazzucrist es una especie de agente inteligente que lo que hace es descubrir músicos y conciertos por todas partes", explica Josep Mestres, uno de sus cofundadores junto a Manel Vericat.

Es hacer visible, lo casi invisible para los algoritmos. "Las escenas de creación son urbanas y corresponden a ciudades. Están muy desconectadas porque esa música es minoritaria y no llega bien a las plataformas, donde hay nombres muy generales y muy conocidos. Cuesta mucho que los algoritmos hagan visibles el jazz y la música contemporánea porque no son masivos", lamenta Mestres.

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Así si alguien quiere saber la programación "en las salas de música de jazz, clásica o contemporáneo cuesta que esté toda reunida. Puede estar la información, pero dispersa. Y para un aficionado es importante tenerla. Si usas tecnología para obtener esa información de forma regular y con la misma estructura puedes conseguir que cualquiera pueda ver y escuchar toda la música que se hace en clubs de varias ciudades. Con Jazzucrist se puede conseguir. No solo conocer la agenda de tu ciudad, sino que puedes ver, navegar y escuchar la música que se está produciendo. Eso hace más divertido el descubrimiento de músicos".

Agenda con IA generativa

Un descubrimiento que agiliza la inteligencia artificial generativa con el toque de Manel Vericat. En vez de bucear en internet buscando una a una las salas de directos, Jazzucrist las reúne en una práctica y extensa agenda internacional. "Es extraer la información, que es pública, se captura y se pone de una forma estandarizada". Y añade: "A nivel de arquitectura de información, es un listado de conciertos. A primera vista, hay un filtro de ciudades como Barcelona, Nueva York, Londres, París y Berlín. Con una portada de la sala, el artista, el día, la hora y el lugar. Y clicando sobre el artista, puedes ver su histórico de actuaciones. Puedes navegar por toda la web y no hace falta acudir a la de las salas porque ahí está toda la información".

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Un proyecto de dos apasionados de la tecnología y la música que, un día, el jazz unió. Josep Mestres, que fue programador en la sala Jamboree de Barcelona y ahora colabora con el Festival de Jazz de Barcelona, y Manel Vericat, ingeniero de telecomunicaciones con alma de músico. "La idea era tener una forma de leer las programaciones de diferentes ciudades. Nos hacía ilusión saber lo que pasa más allá de Barcelona. El consumo de música se está globalizando y estandarizando. La música cuanto más personalidad tiene, menos visible es. Al ver tan necesario este invento, hicimos este experimento", señala Mestres.

Una apuesta por la música creativa, a corta distancia. "Lo que me apasiona del jazz y la música es el lenguaje y cómo los músicos de jazz pueden desarrollar prácticamente un lenguaje natural, sin pensar, que me llega. Para mí, es un lujo ver cómo con un instrumento son capaces de decirte cosas que hablando no podrían", apunta Vericat. "No hacemos caso de 'followers' o 'listeners', sino de los que programan en salas en directo. El interés también es sentir la música muy cerca y con calidad. Vivirla como experiencia. Es ir a los conciertos y vivirlos. La música es vida", subraya Mestres.

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En Jazzucrist no solo hay espacio para el jazz. También lo tiene la música clásica y contemporánea, a la que pronto se sumará el flamenco. "Un experimento" que quiere seguir creciendo con más ciudades, más coberturas y una lista de reproducción seleccionada con lo mejor de ciudad.