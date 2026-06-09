Una pareja ha encontrado los restos de una persona junto con ropa y material de montaña

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Una pareja ha localizado en un bosque cercano al refugio de Belagua, en el Pirineo navarro, restos humanos junto con ropa y material de montaña.

El hallazgo se produjo el pasado miércoles, según ha informado la Policía Foral a EFE, que ha indicado que fueron un hombre y una mujer, que estaban alojados en el refugio, los que encontraron los restos cuando salieron a dar un paseo a la tarde noche por una senda que termina en una campa.

Ambos se adentraron en la campa, un espacio que no es transitado habitualmente, y ahí encontraron una mochila y los huesos de una persona. Tras dar el aviso, se trasladaron los restos, que la Policía Foral está investigando.

Se trata de restos de hace años, por lo que es difícil dar con la identidad de la persona. En la propia campa se encontraron pertenencias con documentación de origen francés, aunque no se trataba de un documento de identidad, por lo que las investigaciones apuntan a un posible caso de una persona francesa que vivía en la calle. Nadie había denunciado su desaparición ni su cuerpo presentaba signos de una muerte violenta.