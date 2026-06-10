Gonzalo Barquilla 10 JUN 2026 - 18:17h.

Juanfran, el dueño de la tienda a la que David Salazar acudió a por dulces para sus hijos, ha conducido a los agentes hasta el cuerpo

Hallan muerto a David Salazar, el vecino de Badajoz que desapareció tras ir a por dulces para sus hijos

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David Salazar Expósito, el vecino de Badajoz de 33 años que desapareció el pasado domingo y que ha sido hallado sin vida este miércoles con signos de violencia, habría sido asesinado. Juanfran, el dueño de la tienda a la que el joven acudió a comprar dulces para sus hijos, ha sido detenido. Según ha podido saber la web de 'Informativos Telecinco', el acusado se ha derrumbado esta jornada mientras era interrogado por los investigadores y ha confesado dónde se encontraba el cadáver de la víctima.

Lo confirma Jorge Adonay, presidente y fundador de la plataforma Adonay, que ha ofrecido apoyo a la familia de David todos estos días de incertidumbre. "Esta información la corrobora un familiar directo de David, que ahora mismo se está desplazando desde Sevilla hasta Badajoz para seguir de cerca todas las pesquisas", explica.

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David desapareció el pasado 7 de junio en el barrio de Suerte de Saavedra tras acudir a media tarde a la tienda Horno de Extremadura, ubicada en la calle Luis Andreu Fernández Molina. Sus familiares aseguraron desde el primer momento que el joven no había salido del establecimiento. Una cámara de vigilancia le grabó entrando al local, pero no saliendo del mismo. Los allegados de David organizaron batidas este martes en diversos puntos de la ciudad, pero no encontraron pistas.

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El presunto asesino de David le debía dinero

Finalmente, esta jornada ha trascendido que Juanfran había sido citado a declarar ante la Policía, momento en el que se habría producido su arresto. Además, se había confiscado su vehículo personal para intentar obtener indicios. Se ha barajado que podrían haber restos biológicos en el interior del coche, aunque este extremo no se ha confirmado. Jorge Adonay asegura que Juanfran debía dinero a David, como sostiene la familia. El entorno de la víctima cree que no fue un homicidio, sino un crimen planificado y premeditado.

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El cuerpo del joven ha sido hallado en un camino de tierra ubicado entre las barriadas de Cerro de Reyes y Tulio. Jorge Adonay asegura que el lugar ya había sido rastreado por la familia, ya que se encuentra a menos de un kilómetro del domicilio y muy cerca de la carretera de Sevila.