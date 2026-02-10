Claudia Barraso 10 FEB 2026 - 17:45h.

Manuel Remedios fue encontrado muerto sumergido en el agua en el lugar donde se escondió de la policía tras participar, supuestamente, en un robo

Manuel Remedios, el joven de 26 años que fue encontrado muerto en el río Guadiana, en Badajoz, desapareció un día antes de que su cuerpo fuese rescatado por los agentes de la policía. Falleció por hipotermia, según confirmó la autopsia que se le practicó. Pero su caso ha dado la vuelta y ahora están investigando si fue participe en un robo.

El joven desapareció el sábado. Su familia fue quien alertó a los agentes. Un día después fue hallado muerto en el Guadiana. El fallecido estaría relacionado con un robo de armamento y otros objetos en un domicilio de la ciudad. Una vivienda que pertenece a una persona allegada a la víctima, según han informado fuentes conocedoras del caso a medios como ‘El periódico de Extremadura’.

Las primeras hipótesis apuntan a que Manuel y otros tres sospechosos son los autores de ese robo. Al parecer, mientras el fallecido transportaba el armero, los otros jóvenes llevaban la otra parte del botín en un vehículo. Manuel, al darse cuenta de la presencia de la Policía Local, decidió deshacerse de ello. Los agentes trataron de detenerle, pero el joven salió huyendo y le perdieron la pista.

Encontraron su cuerpo donde se escondió

Supuestamente se escondió debajo de unos arcos del puente de Palmas, cerca de un parking de autocaravanas donde sus familiares y amigos encontraron el cadáver sumergido en el agua. Aunque no hay ninguna teoría confirmada por los agentes de la policía, la investigación del caso continúa abierta y se está recabando más pruebas para esclarecer cómo surgieron los hechos.

El joven tenía 26 años, un hijo de apenas dos y vivía en la barriada de La Cañada, junto a su madre y otro familiar. Su funeral se ha celebrado en la capilla del tanatorio del puente Real. Allí le han dado el último adiós sus seres queridos, familiares y vecinos.