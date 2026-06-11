Un incendio en el Hospital de Manacor obliga a desalojar varias zonas del centro

Los servicios de emergencia continúan trabajando en el recinto mientras se investigan las causas exactas del suceso y se evalúan los daños ocasionados

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Un incendio declarado en la tarde de este jueves en el Hospital de Manacor ha obligado a desalojar varias áreas del recinto sanitario, según han confirmado fuentes hospitalarias y del IBSalut.

El fuego se ha originado en el interior del centro y, aunque las causas del incidente todavía se encuentran bajo investigación, las primeras hipótesis apuntan a que las llamas se habrían iniciado en la zona de cocinas.

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Como medida preventiva, se ha procedido al desalojo de las áreas de Pediatría y de Cirugía sin ingreso, además de ordenar que no se utilicen los ascensores del centro hospitalario. Según el medio 'Diario de Mallorca', el incendio se ha declarado poco después de las 17.00 horas y ha provocado una intensa humareda que se ha extendido por las inmediaciones del edificio.

Amplio despliegue de emergencias

Hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones de los Bombers de Mallorca, así como patrullas de la Policía Local y de la Policía Nacional, que trabajan para controlar la situación y garantizar la seguridad de pacientes y trabajadores.

Las llamas podrían haberse originado por un problema en una caldera situada en la cocina del hospital, aunque este extremo todavía no ha sido confirmado oficialmente. Las primeras informaciones apuntan a que no se han registrado víctimas ni heridos a consecuencia del incendio.