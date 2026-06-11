Alberto Rosa 11 JUN 2026 - 17:51h.

El incendio que se inició el 25 de mayo sigue activo y hoy se ha realizado la primera visita de inspección

El error que cometieron los vecinos del edificio durante el incendio mortal en Magaluf: “Al hacerlo, quedaron atrapados"

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El Real Cuerpo de Bomberos de Málaga ha iniciado un procedimiento disciplinario al autor de un vídeo difundido en redes sociales en el que usa un tono jocoso desde el interior del hotel Ibis en el que se produjo un incendio el pasado 25 de mayo.

El vídeo, que se ha hecho viral en redes sociales, fue grabado por un miembro del cuerpo de bomberos durante su jornada laboral y cuando ejercía sus funciones. Es decir, cuando debería estar junto a sus compañeros trabajando en extinguir las llamas de un incendio que a día no ha podido ser extinguido.

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Según informa ‘Cope’, una vez se dé traslado a la persona implicada para que presente alegaciones oportunas, se determinará si se inicia un expediente sancionador en base al régimen disciplinario contemplado en el Reglamento de Bomberos y en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

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En el vídeo que ha comenzado a circular por redes sociales se ven imágenes de las habitaciones calcinadas y se escucha a su autor tomándose a broma la situación. “A ver, Terri, mira. Esta habitación, la están dejando en... en 4 euros la noche. Si quieres, y se puede fumar dentro, si quieres. Esta, ¿sabes? Cuatro euritos. Televisión con internet y todo, ¿eh? Si quieres, te la puedo reservar”, se escucha en el inicio del vídeo.

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“Tres euros con botella de champán, y puedes fumar dentro también, que no pasa nada. Un pasillo...con salida de emergencia hacia arriba. Además, tiene terracita, ¿sabes?”, añade.

Mientras se dirimen las responsabilidades internas, efectivos de bomberos siguen manteniendo el operativo en la zona del edificio de Pasillo de Guimbarda. ste jueves, además, se ha producido una primera visita de inspección a la planta baja del edificio.

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Realizan una primera visita de inspección a la planta baja del edificio del incendio del hotel

Así, según ha informado el Ayuntamiento de Málaga en redes sociales, recogido por Europa Press, una unidad de la Policía Científica de la Policía Nacional y técnicos de la propiedad del inmueble, acompañados por efectivos de Bomberos y coordinados por la Gerencia Municipal de Urbanismo, han realizado una primera inspección visual del local comercial.

En concreto, se trata del paso previo al establecimiento de medidas que garanticen un acceso seguro a la zona que permitan localizar el origen del incendio e investigar las causas, han apuntado.

Una vez se adopten las medidas de retirada de restos del incendio, para su posterior análisis, y de apuntalamiento de la estructura, se continuará con la inspección para avanzar en la investigación. En una fase posterior, han precisado, será cuanto se lleve a cabo el análisis de la estructura del inmueble.

Un fuego que sigue activo

Cabe recordar que el fuego se inició sobre las 01,20 horas del lunes, 25 de mayo. Las cámaras de videovigilancia de la zona sitúan el inicio en el local comercial situado en la planta baja del edificio, propagándose rápidamente al hotel, que activó su plan de autoprotección iniciando al desalojo de clientes y personal a las 01,26 horas, justo dos minutos después de que se produjera una deflagración en el local comercial.

La primera llamada a Bomberos, a través del 112 Andalucía, se registró a las 01,26 horas, llegando las primeras unidades a las 01,34 horas. Un equipo accedió al inmueble para comprobar si quedaban personas en el interior, encontrando a un huésped que fue evacuado al exterior. En el operativo también participaron efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional.

Por otro lado, este pasado viernes, 5 de junio, el Ayuntamiento de Málaga, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, informó de que se requirió a la propiedad la adopción de nuevas medidas cautelares. A las actuaciones ya exigidas el pasado 27 de mayo se sumó la retirada del sistema de climatización instalado en la cubierta del inmueble.

Así, recordaron que tras la primera inspección técnica realizada el 27 de mayo se ordenó a la propiedad la ejecución de diversas medidas destinadas a garantizar la seguridad exterior del edificio, evitar el acceso de personas ajenas y facilitar futuras inspecciones para evaluar el estado de la estructura.