Xavier Atance, productor de cine, detenido por presunta agresión sexual a tres trabajadoras

Fuentes cercanas al caso han explicado que la investigación sigue abierta ya que no se descarta que pueda haber más víctimas

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BarcelonaLos Mossos d'Esquadra han detenido en Barcelona al productor de cine Xavier Atance, jefe de Benecé Produccions, acusado de agredir sexualmente a tres trabajadoras.

La detención se produjo este miércoles por la tarde en Barcelona tras las denuncias presentadas por las tres mujeres, según ha avanzado 'El Periódico' y han confirmado a EFE fuentes del entorno de la productora.

Las denuncias contra el productor

Fuentes cercanas al caso han explicado a EFE que la investigación sigue abierta ya que no se descarta que pueda haber más víctimas o que se presenten nuevas denuncias.

El productor de cine detenido pasará este jueves a disposición judicial en el juzgado de Violencia sobre la Mujer, han informado a EFE fuentes policiales.

Según el citado medio, las tres denunciantes tienen 24, 26 y 30 años.

La Unidad de Investigación de la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Les Corts se ha hecho cargo del caso, que sigue abierto.