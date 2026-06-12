Un hombre ha fallecido ahogado en la playa de Torreguadiaro, en San Roque, después de que varios bañistas alertaran

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Un hombre ha fallecido este viernes tras ahogarse en la playa de Torreguadiaro, en la pedanía de San Roque, en Cádiz, según ha confirmado el servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press.

El aviso se recibió alrededor de las 14:00 horas, cuando varios bañistas alertaron de que una persona estaba teniendo dificultades para salir del agua en esta playa del Campo de Gibraltar, una comarca que permanece este viernes bajo aviso amarillo por fuertes vientos y fenómenos costeros.

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Los bañistas trataron de reanimarle en la orilla

Según han indicado fuentes de la Guardia Civil al 112, una vez que el hombre fue llevado hasta la orilla se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque estas no surtieron efecto y finalmente se confirmó su fallecimiento.

Además, según informa Europa Sur, el cuerpo fue localizado flotando en el mar y fueron otros usuarios de la playa quienes lograron recuperarlo cuando se encontraba cerca de la orilla, los propios bañistas iniciaron las maniobras de reanimación antes de la llegada de los servicios de emergencia.

Investigan las circunstancias del fallecimiento

Tras personarse en el lugar, agentes de la Guardia Civil activaron el protocolo judicial habitual para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el suceso.

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La zona del Campo de Gibraltar se encuentra este viernes bajo avisos amarillos por viento y fenómenos costeros, con condiciones de levante, mar agitado y fuertes rachas de viento, una situación que puede dificultar las actividades en el mar y el baño en las playas más expuestas, según recoge también Europa Sur.