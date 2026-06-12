Era un cargo que ocupaba desde enero de 2025 y cuyo relevo será abordado la próxima semana por el Ejecutivo andaluz

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Miguel Ángel Figueroa Teva ha presentado su dimisión como interventor general de la Junta de Andalucía, cargo que ocupaba desde enero de 2025 y que depende orgánicamente de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social.

Fuentes de dicho departamento han confirmado que la renuncia se produjo esta semana y que fue aceptada desde el primer momento por "motivos personales". El cese y el nombramiento de su sustituto serán abordados por el Consejo de Gobierno andaluz en funciones en su próxima reunión, prevista para el miércoles 17 de junio.

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Su paso por la SEPI durante la presidencia de Vicente Fernández

Antes de ser designado como interventor general de la Junta, Miguel Ángel Figueroa trabajó en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), donde ocupó el puesto de director de Participadas III en la División de Desarrollo Rural, Alimentación y Medio Ambiente.

Su etapa en la entidad pública coincidió con la presidencia de Vicente Fernández Guerrero, actualmente investigado en el marco de la presunta trama relacionada con la exmilitante socialista Leire Díez, que supuestamente habría intentado interferir en procedimientos judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno.

Vicente Fernández llegó a la presidencia de la SEPI en junio de 2018, tras la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa y a María Jesús Montero al Ministerio de Hacienda. Figueroa es funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Junta de Andalucía y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada.

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A lo largo de su carrera ha desempeñado diversos puestos de responsabilidad, entre ellos los de interventor delegado de las consejerías de Educación y de Hacienda, interventor de Control Financiero y director de la División de Control de Gasto Público Sanitario de la Intervención General de la Junta, además de interventor central del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Posteriormente se incorporó a la SEPI y, más tarde, fue nombrado director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) en agosto de 2022, cargo que ocupó hasta su designación como interventor general en enero de 2025.

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Su nombre salió en el Senado

El nombre de Miguel Ángel Figueroa ya había aparecido en el debate político el pasado mes de enero durante una comparecencia en el Senado de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

En aquella sesión, el Partido Popular pidió explicaciones sobre presuntas irregularidades en la SEPI durante la etapa de Vicente Fernández. La dirigente socialista respondió acusando al PP de impulsar una campaña en su contra y recordó que la "mano derecha" del expresidente de la SEPI era precisamente el entonces interventor general de la Junta.

"Yo podría decir que den ustedes explicaciones del señor Figueroa", espetó Montero a los representantes populares durante aquella comparecencia celebrada el 15 de enero. La salida de Miguel Ángel Figueroa se produce ahora por motivos personales, según la versión oficial ofrecida por la Consejería de Hacienda, a la espera de que el Ejecutivo andaluz designe a su relevo la próxima semana.